TEPJF prevé ratificar orden a Salinas Pliego para borrar tuits contra Citlalli Hernández

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé confirmar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que le ordena al empresario Ricardo Salinas Pliego borrar 70 publicaciones que ha hecho en su cuenta de X (antes Twitter) en contra de la senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, por incurrir en violencia política de género.

El dueño de TV Azteca impugnó el acuerdo del INE y señaló que dicha autoridad no tenía competencia para emitir medidas cautelares en contra de él, pues no es funcionario; además, dijo que hubo un indebido análisis del contexto y de las publicaciones que hizo en su red social al asegurar que no hubo violencia política de género al no hacer referencia al cargo que Citlalli Hernández tiene.

Lee: ’Si me hubieran sancionado por maltrato animal, quizá les hubiera hecho caso’: Salinas Pliego

Según el proyecto de resolución del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el INE “sí tiene facultades para pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por la posible comisión de violencia política de género en contra de la víctima”.

Y sobre las publicaciones que hizo Salinas Pliego, el proyecto señala que, de un análisis preliminar, éstas hacen referencia al cargo que desempeña Citlalli Hernández mediante estereotipos relacionados con la obesidad y corporalidad de ella, “lo cual puede afectar o demeritar su integridad, inhibir su actividad legislativa y con ello su derecho a ser votada en ejercicio del cargo”.

Por lo anterior, el TEPJF prevé confirmar el acuerdo del INE en el que le piden a Ricardo Salinas Pliego borrar 70 mensajes publicados en su cuenta de X.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado