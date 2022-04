Tijuana, una puerta para que ucranianos, rusos e iraníes lleguen a Estados Unidos

La oleada migratoria es el reto más importante para Montserrat Caballero Ramírez, presidenta municipal de Tijuana. De urgencia, la joven alcaldesa, quien siendo una niña llegó procedente de Oaxaca a la ciudad industrial de Baja California, habilitó un plan para ayudar a más de tres mil ucranianos expulsados de su país por la invasión del ejército de Rusia. También ha dado seguimiento puntual a la llegada de migrantes rusos, iraníes y centroamericanos.

El plan de ayuda comenzó a trabajarse desde que inició la invasión del ejército ruso en Ucrania y cobró más fuerza cuando Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció otorgar asilo humanitario a 100 mil ucranianos, explica la primera mujer alcaldesa de Tijuana, quien llegó al cargo a través del voto en las elecciones de 2021.

“Como Tijuana es una puerta al mundo, yo empiezo a tener en cuenta que van llegar los ucranianos”, señala a Forbes México.

Ucranianos en Tijuana Foto: © Oswaldo Ramírez

La funcionaria dice que al principio muchos de los ucranianos, quienes han solicitado asilo en Estados Unidos, no sabían dónde estaba Tijuana, pero hoy ya está en su mente para cruzar a una mejor vida.

“Esos ucranianos dirán a donde vayan: Pasamos por Tijuana y el nombre de Tijuana se va conocer y reconocer, por lo que es un pequeño ejemplo de cómo se expande el nombre”, comenta la alcaldesa, a quien le gustan las tlayudas y mezcal por su familia y madre.

Tijuana es una ciudad de muchas oportunidades y crecimiento para una persona migrante de México y el resto del mundo: “Por eso es mi empatía y parte de mi plan gubernamental”.

“La política pública para los migrantes es mi empatía porque yo soy una persona migrante de Oaxaca y creo que eso me da un plus para entender el sentimiento del migrante”, apunta Caballero Ramírez.

— ¿Cómo le hacen para enfrentar la llegada de ucranianos a Tijuana?

— Tomé las riendas del Chaparral porque fue mi primer ejercicio municipal en temas migratorios. Pudimos lograr que las personas se fueran por su propia voluntad y eso me dio la pauta para dar el ejemplo de que los migrantes son educados, respetuosos y no vienen de manera arbitraria. ¿Qué hubiese pasado si no hubiéramos tenido despejado El Chaparral? Pues tendríamos una crisis. Hay malas comparaciones entre los ucranianos y latinoamericanos, que estaban en El Chaparral, pero se fueron por su propia voluntad. Buscamos que con el campamento ucraniano no nos sucediera (el desorden de El Chaparral) y desde el primer momento prevenimos y calculamos cuántos van a llegar y se van a quedar en Tijuana.

— ¿Y cuántos ucranianos han llegado?

—Primero llegaron 500, después 250 y otros 250. Los fuimos a visitar y buscamos un orden para que no estuvieran en la garita de El Chaparral ni que se hiciera otro campamento, por lo pronto lo entendieron, lo aceptaron y después de eso se fueron aglomerado porque las autoridades de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) no tenían el personal suficiente para atenderlos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos me dice “ayúdame con la contención en Tijuana, en lo que buscó a más personal migratorio”. Ayudo con la contención y pongo el centro de deportes como albergue y han llegado alrededor de tres mil ucranianos en dos semanas.

—¿Cuántos ucranianos más llegarán a Tijuana?

—Eso es una cifra que no podemos tener porque yo no sé si las familias ucranianas decidan llegar por Mexicali, decidan llegar por Tijuana o por otras fronteras de México.

—¿Pero Tijuana tiene mayor y mejor conexión área respecto a otras ciudades de la frontera norte de México?

— Definitivamente y con el orden que estamos implementando, Tijuana es la mejor ruta, creo que otros gobiernos planean una ruta de no hacer nada para que no lleguen más ucranianos y se vayan a otros lados.

— ¿Los ucranianos llegan en vuelos directos de Ciudad de México?

— Están llegando de Cancún, que es la vía más amplia. Desde Cancún, los vuelos son más económicos hacia Tijuana: ¿Qué estamos haciendo en Tijuana? En el Aeropuerto Internacional de Tijuana hay personal encargado de darle sugerencias a los ucraniamos para que se vayan al campamento Benito Juárez.

—¿El gobierno de Baja California ha ayudado en la operación de los albergues para ucraniamos o ustedes lo están haciendo solos?

— El gobierno de Baja California apoyó con los albergues para El Chaparral. Y los albergues del estado están ocupados, entonces tampoco podemos quitarles la cobija a nuestros primeros migrantes. La federación me está ayudando con colchonetas, comida y agua y el ayuntamiento de Tijuana pone servicios de salud, vida digna e internet, que es una herramienta de distracción para los ucraniamos. A través de internet ellos pueden estar con sus familias y amigos que no van a volver a toparse. Ucranianos en Tijuana Foto: © Oswaldo Ramírez

— ¿Sólo han detectado la llegada de ucranianos o también ha habido rusos?

— También tenemos rusos. Alrededor de tres meses empezaron a llegar rusos, pero la situación política y social es diferente. Han cuestionado por qué dejan entrar a los ucranianos y dicen que los dejan pasar porque son güeros y a otros que son más prietos no. Pero no es esa la cuestión, sino que la situación migratoria es muy distinta. Tenemos rusos que han llegado a Tijuana, pero no pueden cruzar a Estados Unidos por una situación migratoria. También tuvimos hace tres o cuatro meses un grupo de iraníes, y en este momento la afluencia máxima es de ucranianos. La situación migratoria yo no la defino, sino la define el país. En este momento están albergando solo a los ucranianos.

— ¿Cuántos rusos han llegado a Tijuana?

— Tenemos más de mil rusos. Sin embargo, los rusos han venido con una capacidad económica diferente, de tal suerte que no han requerido instalarse como los ucranianos. Y también los rusos vienen con recurso económico, ya que rentan carros o están en diversos hoteles de Tijuana. Los rusos aprovechan las características físicas, que son en su mayoría rubios y de ojos claros, para llegar muy adelante de la línea fronteriza y asemejan las condiciones de un estadounidense: Esto nos genera tráfico y nos genera que no haya suficiente personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ni que tenga suficiente personal para organizarlos. Los rusos vienen con una idea, en su mayoría, de cruzar abruptamente la frontera a Estados Unidos.

—¿El cruce abrupto de los rusos es ilegal?

—Ilegal.

— ¿Cuántos iraníes han llegado a Tijuana?

— Fueron muy pocos, alrededor de unos 100. ¿Cómo los detectaron? Los detectamos por el idioma. El idioma persa es muy parecido al francés, pero ahí no supimos qué estaban haciendo en Tijuana, algunas personas fueron orientadas hacia el Instituto Nacional de Migración (INAMI).

