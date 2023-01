Todos somos ‘gamers’, al menos a la hora de elegir computadora

Los consumidores mexicanos cambiaron. El precio ya no es la variable más importante a la hora de elegir una nueva computadora. Con la experiencia de trabajo remoto provocada por la pandemia las personas ahora buscan más capacidad de cómputo a la hora de elegir, y en eso llevan ventaja lo equipos de cómputo diseñados para gamers, que ahora son adquiridos por usuarios que no necesariamente son videojugadores, pero que quieren explotar el poder de esos equipos para sus tareas profesionales.

Así lo hace notar en entrevista con Forbes México Luis Gerardo García, el gerente general de Advance Micro Devices (AMD) para México, una de las principales marcas de microprocesadores y semiconductores del mundo, que por muchos años no brilló en el mercado pero ahora le compite de tú a tú a compañías como Intel o Qualcomm. De hecho, AMD se precia de contar con el microprocesador Ryzen 7000 de 5 nanómetros, lo que aumenta la capacidad de transistores, mejora la eficiencia sin sacrificar potencia.

AMD, que ha apostado por el nicho de gamers, se ha dado cuenta de que ahora no solo los videojugadores buscan computadoras potentes, también profesionales de otros ámbitos. “Vemos oportunidades en el estilo de vida de los nuevos usuarios que nos demandan más poder de cómputo: quieren videoconferencias, multitareas, editar música y video, programar juegos. La oportunidad de atender un mercado que está buscando cada vez más poder de cómputo está ahí y lo queremos atender”, dice Luis Gerardo.

Dentro de la vertical de gaming, apunta el gerente general de AMD para México, el sector profesional “que regularmente ensambla su computadora ya tomó una decisión y es Ryzen lo que quieren, y el segmento amateur o no profesional, pero que quiere llegar a ser profesional, están dispuestos a comprarse un equipo de marca internacional como lo que estamos presentando con HP, y es lo que queremos atender”. García se refiere a los equipos HP Omen y HP Victus con procesadores de AMD, diseñados para gamers.

“No obstante, no solamente los gamers están comprando este tipo de equipos. En 2021 mandamos a hacer una encuesta, nos paramos afuera de todos los centros comerciales y cuando veíamos que alguien había comprado una computadora lo abordamos y le hicimos preguntas: qué compró, por qué lo compró, y bueno, nos salieron muchos datos que nos dicen que la gente está buscando más poder de cómputo”, recuerda Luis Gerardo García en charla con Forbes México.

Con los resultados en la mano, AMD fue con sus socios comerciales para comunicarles sus hallazgos: “les dijimos ‘cuidado, los productos de entrada ya no son tan atractivos porque la gente está buscando más poder de cómputo’. Algunos nos hicieron caso, otros no. Cuál fue el resultado, afortunadamente nosotros no pusimos mucha oferta en los productos de entrada de bajo costo, nuestro producto fue Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9, y se desplazó muy bien”.

“Hoy te puedo decir que a muchos canales les sigue costando mucho trabajo vender los niveles de entrada, porque ese sector está golpeado por la inflación y prefieren otros gastos antes de renovar su computadora. Los que tienen el ingreso para renovar una computadora definitivamente quieren más poder de cómputo, y nos está yendo muy bien. Te puedo presumir que al mes de septiembre (de 2022), de cada 10 computadoras que se vendían en México a través del retail, 4 eran AMD y de esas 4, ninguna era de bajo precio”, comparte García.

Según un estudio comisionado en México por Microsoft Surface, los consumidores usan su computadora para trabajar desde casa, administrar su negocio propio, llevar clases en línea, para entretenimiento y comunicación con amigos y familiares. “Debido a estas actividades, las personas están buscando dispositivos con gran capacidad de memoria, procesamiento, potencia y velocidad para llevar a cabo sus actividades”.

En entrevista por separado, Rafael Olvera Treviño, gerente de Marketing para Cómputo de Consumo y Comercial de HP México, comentó que consumidores ajenos a la cultura del gaming “están volteando a ver cada vez con mayor precisión y fuerza que los equipos de cómputo de gaming les van a solventar sus necesidades no solo de entretenimiento a través de videojuegos, sino van a ser un complemento ideal para otro tipo de actividades, llámese trabajo, escuela, diseño, creación, etcétera”.

“El gamer fue y ha sido la razón de ser de los equipos como Omen y Victus, pero nos hemos dado cuenta de que estamos satisfaciendo necesidades que no necesariamente son del gamer, o son del gamer, pero no solo para jugar, puede ser incluso para creadores de contenido, desarrolladores de software, editores de imágenes o videos, arquitectos, diseñadores, los equipos de cómputo de gaming están permitiendo satisfacer otras necesidades”, reveló.

Después de 2 años muy buenos, el mercado de computadoras tradicionales y tabletas ha registrado una desaceleración. Según los resultados preliminares del rastreador mundial trimestral de dispositivos de computación personal de International Data Corporation (IDC), los envíos globales de computadoras en el tercer trimestre de 2022 totalizaron 74.3 millones de unidades, un 15% menos que en el mismo periodo de 2021.

IDC advierte que hay una saturación del apetito por las computadoras ya que durante 2020 y 2021 hubo una renovación de equipos, lo que derivó en un estancamiento de la demanda. Y 2023 no sería un mejor año. Sin embargo, estima que “la recuperación económica a tiempo para el próximo gran ciclo de actualización podría impulsar cierto crecimiento en los años exteriores de nuestro pronóstico. Aunque los volúmenes no alcanzarán los picos pandémicos, esperamos que el mercado de consumo se dirija hacia extremos más premium del mercado”.

La oportunidad de los ‘data centers‘

Después de dos años muy buenos, el mercado de computadoras personales se estabilizó –aunque cayó, se ubica todavía por encima de los números prepandemia–. “2020 y 2021 fue una locura, no sabíamos cuál era el techo de demanda y las cadenas de suministro se interrumpieron. Primero fuimos nosotros porque no nos alcanzaban los procesadores para atender semejante demanda. Cuando hubo, hacía falta la batería, luego los marcos, luego las pantallas. Ya cuando estaba el producto completo, los contenedores se descuadraron”, recuerda Luis Gerardo García.

“A finales de 2021 empezamos a ver señales de que esa ventana de demanda se había cubierto, sin embargo, las cadenas de suministro venían cargadas con pedidos de meses anteriores y todo nos llegó al mismo tiempo. De repente nos encontramos con altos inventarios y una demanda normalizada”, dice García. De acuerdo con su reporte financiero del tercer trimestre de 2022, AMD cumplió con todas sus métricas, excepto en la venta de procesadores para computadoras personales, que era un mercado que estaba saturado de inventario.

Por otro lado el mercado de procesadores para centros de datos en México está creciendo, y AMD está ahí para aprovechar la oportunidad. Esto va aparejado a un momento único en la economía mexicana: el nearshoring. La relocalización de cadenas de suministro en medio de una profunda transformación digital de las compañías demandará centros de datos que sustenten dicha metamorfosis digital.

“Nuestra oportunidad y prioridad número uno es el data center y para eso tenemos EPYC. Nosotros acabamos de lanzar nuestro EPYC de cuarta generación que es un procesador que les va a ayudar a los data centers a disminuir hasta en un 40% el consumo de energía, también disminuye significativamente el espacio, porque ahora necesitas 3 procesadores de mi competencia para hacer lo que un procesador EPYC hace, y eso es oro molido para los ingenieros de data centers que hoy les están pidiendo mejores tasas de conversión, más poder de cómputo, pero a menor costo de obtención y es donde más estamos creciendo”, refiere Luis Gerardo García.

El gerente general de AMD para México apunta que “los cuatro mayores proveedores de servicios en la nube ya están utilizando EPYC para ofrecer mejores eficiencias a sus usuarios”. Fue en noviembre pasado cuando AMD lanzó los procesadores EPYC de cuarta generación. “Este es un punto de inflexión para la industria de los centros de datos. Los nuevos procesadores AMD EPYC permiten a nuestros socios y clientes crear soluciones sorprendentes, de alto rendimiento y energéticamente eficientes”, dijo entonces Lisa Su, la CEO global de AMD.

AMD cuenta con socios comerciales como Dell Technologies, Google Cloud, HPE, Lenovo, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infraestructure, Supermicro y VMware, que usan los procesadores EPYC de cuarta generación en sus soluciones. “Estamos ofreciendo un procesador que ya está basado en 5 nanómetros, significa que el transistor es mucho más pequeño, por lo tanto caben más instrucciones, más seguridad, entonces los ingenieros de sistemas están maravillados porque cuentan con EPYC para llevar al siguiente nivel este procesamiento de datos que se requiere, por ejemplo, para el metaverso, pero esa ya es otra conversación”, cierra Luis Gerardo García su charla con Forbes México.

