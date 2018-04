Trump pone de nuevo al TLCAN contra las cuerdas; ‘inaceptable’, responde Videgaray

Reuters.- El canciller de México dijo el lunes que sería inaceptable condicionar la renegociación del TLCAN a acciones migratorias, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con convertir el control a la inmigración en una condición para alcanzar un acuerdo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo también, en su cuenta de Twitter, que “México decide su política migratoria de manera soberana, y la cooperación migratoria con EUA ocurre por así convenir a México”.

El presidente de Estados Unidos amenazó con convertir el control a la inmigración por parte de México en una condición para alcanzar un nuevo acuerdo dentro de la renegociación del TLCAN, asegurando que el vecino del sur debe detener la salida ilegal de sus ciudadanos.

“México, que tiene unas leyes de inmigración muy duras, debe impedir que la gente cruce México y entre a EEUU. Puede que lo convirtamos en una condición para el nuevo Acuerdo del TLCAN. ¡Nuestro País no puede aceptar lo que está ocurriendo!”, escribió el mandatario estadounidense en un mensaje de Twitter.

Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2018