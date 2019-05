Trump arremete contra China por comercio; el yuan se hunde

Reuters.- El presidente Donald Trump volvió a criticar este lunes a China, al decir que Estados Unidos pierde miles de millones de dólares con Pekín, y prometió que protegerá el comercio de su país.

«¡Perdón, pero no vamos a seguir haciendo eso!», dijo Trump en Twitter.

The United States has been losing, for many years, 600 to 800 Billion Dollars a year on Trade. With China we lose 500 Billion Dollars. Sorry, we’re not going to be doing that anymore!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2019