Trump podría deber más de 400 mdd tras las sentencias judiciales de esta semana

Un jurado ordenó el viernes al expresidente Donald Trump pagar 83,3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, antes de un veredicto anticipado en su juicio por fraude civil que podría condenarlo a pagar 370 millones de dólares tan pronto como esta semana, lo que podría asestar un golpe significativo a las finanzas del multimillonario.

Trump fue condenado a pagar a Carroll por difamarla en 2019 después de que ella lo acusara de agredirla sexualmente décadas antes, con un jurado que dictaminó que debe pagar 18,3 millones de dólares en daños compensatorios por las declaraciones, además de 65 millones adicionales en daños punitivos destinados a disuadirlo de difamarla nuevamente en el futuro.

El juez del estado de Nueva York, Arthur Engoron, podría emitir un veredicto esta semana en el caso civil del fiscal general de Nueva York que acusa a Trump y sus socios comerciales de inflar fraudulentamente las valoraciones en los estados financieros para beneficio personal, en el que la fiscal general Letitia James quiere que Engoron ordene a Trump y sus coacusados pagar 370 millones de dólares más intereses.

Trump y las empresas que controla estarían en el gancho para la mayor parte de ese pago, aunque aproximadamente $ 10,5 millones sería adeudado por los hijos de Trump Eric y Donald Trump, Jr. y coacusados Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, y el ex controlador Jeffrey McConney.

Forbes ha estimado el patrimonio neto de Trump en 2.600 millones de dólares en septiembre de 2023, gran parte del cual se basa en sus activos inmobiliarios a través de la Organización Trump.

Trump sólo tiene un estimado de $ 426 millones en efectivo y activos líquidos que presumiblemente se utilizarían para sus pagos judiciales, parte de un estimado de $ 640 millones en activos personales que también incluyen sus casas personales, pensiones, aviones privados, préstamos a sus hijos y un estimado de $ 3 millones en criptomonedas.

Trump ha afirmado personalmente que tiene aún más dinero, diciendo en una declaración en el caso de James que tiene “sustancialmente más de 400 millones de dólares en efectivo” y que esa cantidad está “subiendo muy sustancialmente cada mes”, y afirmando en Truth Social Sunday que “VALE MUCHO MÁS QUE LOS NÚMEROS MOSTRADOS EN MIS DECLARACIONES FINANCIERAS” en cuestión en el caso de fraude.

No está claro cuándo se emitirá el veredicto de Engoron en el caso de fraude civil, aunque el juez ha dicho que tiene como objetivo emitir un fallo a finales de enero, lo que significa que es probable que salga esta semana. Trump ha atacado repetidamente al juez y ha acusado a Engoron de ser parcial en su contra, aunque aún está por ver cómo podría fallar el juez y cuánto se le ordenará pagar a Trump. James también ha pedido que Trump y sus coacusados se enfrenten a otras penas además del pago monetario, incluida la prohibición de por vida a Trump del sector inmobiliario en Nueva York.

Trump ha prometido apelar el veredicto del jurado en el caso Carroll y es probable que haga lo mismo si Engoron falla en su contra. Sin embargo, eso no le librará de tener que pagar el dinero mientras tanto, ya que podría tener que ponerlo en depósito mientras se resuelve el proceso de apelación. Con el veredicto de Carroll, es la segunda vez que un jurado ordena a Trump pagar dinero a la escritora, ya que en otro juicio le condenó a pagarle 5 millones de dólares.

Eso dio lugar a que Trump pusiera 5,5 millones de dólares en una cuenta controlada por el tribunal mientras se apela la sentencia -como señala CNN las normas judiciales dictan que el 111% de los daños concedidos se pongan en la cuenta mientras se apela el caso-, lo que ahora también podría ocurrir en estos casos.

Trump ha confiado en su comité de acción política (PAC por sus siglas en inglés) ‘Save America’ para cubrir la mayor parte de sus honorarios legales en los numerosos casos en curso contra él, aunque es poco probable que el PAC o su super PAC Make America Great Again -que se supone que no coordina directamente con Trump- puedan cubrir los daños que ahora se ve obligado a pagar.

La ex fiscal federal Jennifer Rodgers dijo a Bloomberg que Trump no podría usar los fondos de campaña de su PAC para pagar sus honorarios, ya que no hay “excepciones que cubran una indemnización por daños y perjuicios por un asunto que no involucre [a Trump] como candidato o titular de un cargo”.

Mientras que algunos expertos legales citados por el New York Times no están de acuerdo y sugieren que es posible que los fondos de Save America puedan ser utilizados en la indemnización por daños y perjuicios -y Bloomberg reconoció que la falta de una aplicación adecuada significa que Trump podría tratar de salirse con la suya utilizando fondos incluso si no está permitido-, es probable que el PAC no tenga suficiente dinero de todos modos.

Aunque Save America no informará de sus finanzas de la segunda mitad de 2023 hasta el miércoles, el PAC informó de que sólo tenía un poco más de 3 millones de dólares en efectivo a mano después de los primeros seis meses de 2023 después de haber sido agotado por los honorarios legales de Trump, y tuvo que solicitar un “reembolso” de 60 millones de dólares del PAC Make America Great Again.

El caso de Carroll llegó a juicio después de que la escritora acusara a Trump en 2019 de agredirla sexualmente en un probador de Bergdorf Goodman en la década de 1990, a lo que Trump respondió en su momento negando el incidente y afirmando que Carroll no era “mi tipo”. La escritora demandó entonces a Trump en noviembre de 2019 por difamación, alegando que la reacción de Trump a sus acusaciones le causó “dolor emocional y sufrimiento a manos del hombre que la violó, así como daños a su reputación, honor y dignidad.”

Su caso llegó finalmente a juicio en enero, tras un lento proceso judicial en el que Trump trató de alegar que no podía ser demandado porque hizo las declaraciones sobre Carroll mientras era presidente. El juicio era sólo para determinar los daños y perjuicios, después de que el primer juicio de Carroll contra Trump ya se saldara con la condena de éste por difamación y agresión sexual.

James demandó por separado a Trump, su empresa y sus socios comerciales -incluidos sus hijos- en 2022 por presunto fraude, alegando que Trump y sus codemandados falsearon fraudulentamente el valor de sus activos más de 200 veces entre 2011 y 2021. Lo hicieron para obtener tratos comerciales más favorables, alegó James, y para reflejar un patrimonio neto más alto para Trump. Engoron ya declaró a Trump y a sus coacusados responsables de fraude antes de que comenzara el juicio en octubre, pero avanzó en otras alegaciones, como si el fraude se cometió a sabiendas, y concluyó con los alegatos finales en enero.

