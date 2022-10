Tus ahorros bancarios están asegurados (gratis) por cerca de 3 millones de pesos

El Instituto para la Protección del ahorro Bancario (IPAB) es un organismo descentralizado de la administración pública cuya labor es la protección del ahorro bancario a través de un seguro de depósitos.

En +Dinero de Forbes México, entrevistamos a Iliana Moreno Vega, directora general jurídica de protección al ahorro para conocer más acerca del seguro de depósitos bancarios que muchos ahorradores desconocen.

El IPAB administra las cuotas de los bancos y con ellos crea un fondo que va a ser destinado para el pago a los ahorradores, explica la directiva. En ese sentido, el instituto actúa como un asegurador de depósitos cuando a un banco le es revocada su autorización y, como consecuencia, inicia su proceso de liquidación o liquidación judicial.

“Si un banco empieza a tener un problema de solvencia, la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) tiene la facultad de revocar la autorización y el IPAB, por ministerio de ley, es el liquidador de los bancos, el que paga a los ahorradores que depositaron los recursos en el banco. Tiene una función tanto de liquidador del banco que entra en un proceso de liquidación o liquidación judicial (cuando los activos no son suficiente para cubrir los pasivos y entra en quiebra)”, detalla Moreno Vega.

¿Cómo se define al seguro de depósitos bancarios y cómo funciona?

Es una cobertura que otorga el gobierno federal a las cuentas de depósito y ahorro del publico ahorrador, tanto de pequeños como de medianos ahorradores. Dicho de otro modo, es una cobertura y garantía de que, ante la eventual liquidación de un banco, el IPAB reintegrará de forma rápida y oportuna los recursos de los ahorradores.

Es un seguro gratuito, oportuno, eficiente y limitado (a las 400 mil UDIS, es decir, alrededor de tres millones de pesos).

“Las personas que contratan un producto con un banco garantizado no tienen que hacer nada más para gozar de este beneficio, el IPAB automáticamente -en el supuesto de revocación del banco- pagará a todos los ahorradores el equivalente a poco más de tres millones de pesos”, afirma.

Cabe señalar que la garantía es por banco y por persona, es decir, si contratas varios productos en un mismo banco, todo el saldo de esos productos se suma a la cobertura del IPAB. No se garantiza 400 mil UDIS por cada producto.

¿Qué tipo de cuentas están garantizadas?

“Cubre todas las cuentas de depósitos, que son de diferentes tipos, como depósitos a la vista, retirables en días preestablecidos o a plazo. Estas, dependiendo del banco, se documentan en cuestas de ahorro, de cheque, ahorro, nómina, tarjetas de débito y pagarés. El IPAB no garantiza a intermediarios financieros que no sean bancarios, o sea que no garantiza planes de ahorro, otras inversiones, operaciones de aseguradoras, sociedades de inversión, cajas de ahorro, Sofipos, casas de bolsa u operaciones con criptomonedas”, detalla la directora.

En suma, lo que está asegurado es el ahorro bancario.

Una cobertura de vanguardia: 4º a nivel mundial

Cabe destacar que el seguro de depósito bancario mexicano es uno de los más altos a nivel internacional, el más alto de Latinoamérica, Asia y África. Los de mayor cobertura son los de EEUU, Noruega y Australia, el siguiente en la lista es el de México.

“Estamos a la vanguardia de protección y eso es muy bueno porque nuestros ahorros están protegidos y eso le da confianza al sistema financiero. Quienes tienen una cuenta bancaria o quieren abrirla, tengan la confianza de que, si depositan el dinero en un banco, no lo estarán dejando a la suerte, sino que estarán contribuyendo a dar seguridad a su patrimonio. Ante cualquier eventualidad, como la quiebra, el IPAB pagará de forma oportuna a los ahorradores hasta las 400 mil UDIS mencionadas”, recalca la directiva de dicha institución.

¿Cómo se realiza el reclamo de un seguro de depósito?

Resulta interesante saber que el pago se hace de forma automática, como ahorrador bancario no necesitas hacer nada. El IPAB toma la información de tu banco (de ahí la importancia de tener actualizados tu domicilio, teléfono y correo electrónico) y genera los medios de pagos necesarios para hacerte llegar tu dinero en caso de ser necesario. Estos pueden ser cheques, órdenes de pago o cajeros automáticos.

El IPAB le manda la notificación al ahorrador para cobrar su dinero y, si no está de acuerdo con el monto que se le pagó o no le llegó el cheque, la persona puede presentar una solicitud de pago y el instituto tendrá 90 días para resolver y pagar al ahorrador.

¿Cómo saber si mi cuenta está cubierta con este seguro?

Se estima que alrededor de 95% de las cuentas bancarias están cubiertas por este seguro, tú puedes saber si la tuya lo está consultando justamente revisando tu estado de cuenta. Si tienes dudas o estás por abrir una cuenta de ahorro, es importante que te acerques a los ejecutivos de la sucursal para que te informen al respecto.

“Conocer y compartir esta información sin duda representa una forma de inclusión financiera, pues en lugar de que tengas tus recursos en una entidad de mayor riesgo (que no esté supervisada, en una tanda o debajo del colchón) puedes estar protegido y menos expuesto a un fraude. Todos los bancos del país son parte del seguro de depósito, hay 50 bancos en el sistema y todos tienen la garantía; en cualquier de ellos tu ahorro va a estar protegido sin importar que sea un banco chico, mediano o grande”, finaliza Iliana Moreno Vega.

