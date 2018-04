Wall Street cae en cierre por preocupación sobre rendimiento bonos

Reuters. – Las acciones de Estados Unidos cayeron el martes luego que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron 3% por primera vez en cuatro años, avivando el temor a tasas de endeudamiento más altas para empresas que ya enfrentan un aumento en los costos.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 424.56 puntos o 1.74%, a 24.024,13 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 35.73 puntos o 1.34%, a 2.634,56 unidades.

El Nasdaq Composite, en tanto, retrocedió 121.25 puntos, o 1.7%, a 7.007,35 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones sumó su quinta sesión consecutiva de pérdidas y el índice S&P 500 perdió 1.5% en lo que va del año.

PUBLICIDAD

Las acciones de los sectores de tecnología e industrial lastraron a los principales índices, los papeles de Alphabet Inc, Facebook Inc, 3M Co y Caterpillar Inc cayeron más de un 3.5%.

También puedes leer: Wall Street gana por sólidos resultados corporativos