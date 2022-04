Wall Street cierra con altibajos con inversores en toma de previsiones

Reuters.- Wall Street cerró errática con el Dow Jones en alza y el S&P 500 en baja, en una jornada donde las acciones de los bancos ganando terreno y los inversores preguntándose cuál es la mejor manera de hacer frente a una economía que podría derrapar a medida que la Reserva Federal intenta frenar la inflación.

Durante la tarde de Wall Street, el rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó un máximo de tres años, un 2,73%, lo que ayudó a impulsar el índice bancario del S&P .SPXBK, que en la víspera había caído a mínimos de 13 meses.

Los prestamistas sensibles a las tasas, JPMorgan Chase & Co JPM.N, Bank of America Corp BAC.N, Citigroup Inc C.N y Goldman Sachs Group Inc GS.N subieron.

Desde que alcanzó máximos de dos meses a finales de marzo, Wall Street ha tendido a la baja a medida que la Reserva Federal ha apuntado a que subirá las tasas de forma agresiva, lo que ha llevado a los inversores a replantear sus carteras.

Las acciones de valor sensibles a la economía han superado a las de crecimiento de alto contenido tecnológico, que a menudo dependen de las tasas bajas.

“Estamos entrando en un periodo muy largo y significativo en el que el valor supera al crecimiento. No se trata de un mero ajuste cíclico, sino de una historia secular”, dijo David Bahnsen, director de inversiones de la gestora de patrimonio Bahnsen Group.

“La historia de valor-crecimiento es grande y es un subproducto de dos cosas, que es lo que se quiere. El crecimiento está sobrevalorado y el valor está infravalorado”, dijo.

Según datos preliminares, el S&P 500 .SPX perdió 11.59 puntos, o un 0.26%, a 4,488.62 unidades, mientras que el Nasdaq .IXIC bajó 183.66 puntos, o un 1.32%, hasta 13,713.64. El Promedio Indusrial Dow Jones .DJI subió 144.21 puntos, o un 0.42%, a 34,727.78 unidades.

Tanto el S&P 500 como el Nasdaq terminaron la semana a la baja.

