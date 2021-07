Reuters.- El S&P 500 de Wall Street subió y alcanzó otro récord al cierre de la jornada, impulsado por el optimismo sobre las ganancias de los pesos pesados de la tecnología que se presentan esta semana, pero la cautela antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal mantuvo el mercado bajo control.

Las acciones de Tesla Inc, que presentó sus resultados tras el cierre del mercado esta tarde, subieron. Otras grandes empresas como Alphabet Inc, Apple Inc , Amazon.com Inc, Facebook Inc y Microsoft Corp, reportarán sus balances en la semana.

La gran mayoría de las ganancias de Wall Street del segundo trimestre han superado ampliamente las expectativas de los analistas hasta ahora, elevando el ya enorme crecimiento previsto para el período, según datos de Refinitiv.

“Seguimos viendo sorpresas positivas, e incluso con mucho optimismo y aumento de las estimaciones al comenzar la temporada de resultados, seguimos viendo que las empresas superan esas expectativas“, dijo Tim Ghriskey, estratega jefe de inversiones de Inverness Counsel en Wall Street.

“A medida que nos adentramos en el corazón (de la temporada de resultados), tenemos a los industriales y a los nombres más cíclicos, será interesante ver no sólo cuánto hay en términos de recuperación, sino también si hay algún impacto de algunas de estas cuestiones, es decir, la inflación, el repunte de los precios”.

Wall Street aguarda más resultados de empresas

También está previsto que 3M publique sus resultados esta semana.

En el día de mañana comienza una reunión de dos días de la Fed, y todas las miradas estarán puestas en si el banco central expresa alguna nueva preocupación sobre la inflación cuando concluya su reunión el miércoles.

En junio, la Fed indicó que podría empezar a subir las tasas dos veces en 2023, antes de lo previsto.

Extraoficialmente, el Promedio Industrial Dow Jones subió 83.36 puntos, o un 0.24%, a 35,144.91 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 10.43 puntos, o un 0.24%, a 4,422.22 unidades. El Nasdaq avanzó avanzó 3.72 puntos, o un 0.03%, a 14,840.71 unidades.

El continuo optimismo sobre los resultados del segundo trimestre ha contribuido a compensar las recientes preocupaciones sobre el impacto en el mercado de la variante Delta de Covid-19.

