Wall Street sube, alivio de restricciones a Huawei impulsa a sector tecnológico

Reuters.- Las acciones de las compañías tecnológicas impulsaron a Wall Street, después de que Estados Unidos flexibilizó temporalmente las restricciones contra la firma china Huawei Technologies Co Ltd, aliviando las preocupaciones sobre presiones en los futuros resultados del sector.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agregó a Huawei a una lista negra comercial la semana pasada, lo que llevó a varias compañías a suspender los negocios con el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo. El sector tecnológico sufrió la peor parte de una liquidación en la víspera.

Los papeles de fabricantes de chips, que se llevaron la peor parte de la masiva liquidación del lunes, avanzaron luego de que Washington le otorgó al fabricante chino de equipos de telecomunicaciones una licencia para comprar productos estadounidenses hasta el 19 de agosto.

El Índice de Semiconductores de Filadelfia ganó un 2.1% y terminó con una racha de tres días a la baja. Las compañías que suministran componentes a Huawei -entre ellas Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc y Broadcom Inc- treparon un 1% y un 4.6%.

El sector tecnológico del S&P 500 subió un 1.2%, en el mayor avance entre los 11 principales sectores del S&P 500.

El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 197.43 puntos, o un 0.77%, a 25,877.33 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 24.13 puntos, o un 0.85%, a 2,864.36 unidades. El Nasdaq, en tanto, subió 83.35 puntos, o un 1.08%, a 7,785.72 unidades.

Incluso con las ganancias del martes, el S&P 500 se encamina a anotar su quinta caída mensual del año. El índice está un 3% por debajo del máximo histórico que tocó el 1 de mayo, debido a que ha sido lastrado por las crecientes preocupaciones sobre una prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El sector de consumo discrecional del S&P 500 cayó un 0.3%. Los papeles de Kohl’s Corp se hundieron un 12.3% y las de J.C. Penney Co Inc se desplomaron un 7.0% después de que ambas tiendas por departamentos reportaron resultados que incumplieron las expectativas.

