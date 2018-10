YouTube sufre una caída en su servicio a nivel mundial

La red social Youtube reportó una caída en su plataforma a nivel mundial. A través de su cuenta de Twitter, la red dio información sobre esta falla y agradeció a los usuarios por sus reportes en los que dijo, ya se encuentra trabajando.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.

— Team YouTube (@TeamYouTube) October 17, 2018