10 tendencias en marketing para 2020

Viraljacking: Si la tendencia de Newsjacking ya era tendencia para crear contenidos relevantes en torno a una noticia relacionarla con un producto o servicio. Cyberclick instaura el Viraljacking que no solo se trata de hacer lo mismo con las noticias sino con cualquier tema o contenido viral y relacionarlo con tu marca de forma positiva.

E-mail marketing: ¿Qué? ¿Es en serio? Pero si es lo mas antiguo que existe dentro del panorama digital y muchos lo dan hasta por muerto, bueno pues les tengo noticias, el e-mail marketing continúa creciendo y sigue siendo el rey en cuanto aperturas y engagement, se calcula que para 2021 se envíen 320,000 millones de emails por día, ya que mientras las redes sociales tienen una efectividad entre 10 y 15% los correos aumentan a un 25 y 30% de efectividad en compras. Y ahora gracias al Big Data, la automatización, la facilidad de compras directas, el targeting y disminución en precio de envíos masivos, no solo las empresas sino incluso los mismos individuos y emprendedores están haciendo de sus listas de correos su bien mas preciado o ¿acaso no te has dado cuenta que en cualquier sitio te piden tu correo y datos mas a menudo?.