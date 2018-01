Por esta razón Twitter no bloquea la cuenta de Trump

Twitter Inc reiteró su postura de que las cuentas pertenecientes a líderes mundiales tienen un estatus especial en la red de medios sociales, rechazando a los usuarios que han pedido a la compañía que desterre a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

“Bloquear a un líder mundial desde Twitter o eliminar sus controvertidos Tweets ocultaría información importante que la gente debería poder ver y debatir”, dijo Twitter en una publicación en un blog corporativo.

La agencia Reuters señaló que Twitter ya había dicho en septiembre que si un tweet es de “interés público” es uno de los factores que considera antes de eliminar una cuenta o un tweet.

El debate sobre el tuit de Trump, sin embargo, se disparó nuevamente después de que Trump dijera el martes que tenía un botón nuclear “mucho más grande” y “más poderoso” que el líder norcoreano, Kim Jong Un.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018