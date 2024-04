Millonarios mexicanos 2024: un sexenio dorado

Este 2024, las 10 personas más adineradas del país alcanzan un monto conjunto de 176,800 millones de dólares, lo que representa un incremento de 45.2%, si se le compara con los 121,700 millones que alcanzaron sus fortunas en 2018.

A punto de concluir el sexenio actual, la buena fortuna le hace un guiño al 80% del top ten de la lista de millonarios de Forbes México.

Los mexicanos más acaudalados han mostrado su fortaleza en los últimos seis años. A pesar de que parecían encontrarse frente a una tormenta perfecta que arrasaría con sus fortunas, las cifras de este 2024 parecen sonreírle a una parte de los hombres y mujeres de negocio del país.

Las amenazas constantes de Donald Trump de acabar la relación con comercial entre México y Estados Unidos, la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de separar el poder político del privado y la llegada de la pandemia por Covid-19 encendían los temores del sector empresarial, pero la historia ha sido distinta, a pesar los retos en el camino.

De las fortunas seleccionadas este año dentro de las primeras 10 posiciones del listado de “Millonarios Mexicanos”, Forbes México comparó el valor de la riqueza que tenían al iniciar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2018, con las cifras que dan cuenta de los montos obtenidos en el último año de su mandato.

Los números hablan de un periodo dorado para los hombres y mujeres de negocios del país. Al inicio del gobierno del actual mandatario mexicano, el monto total acumulado del top ten de millonarios era de 121,700 millones de dólares (mdd), mientras que, este año, esta cifra asciende a los 176,600 mdd, lo que representa un incremento de 45.2%.

Dentro de las 10 primeras posiciones del lista-do, sólo la riqueza de dos familias muestra resultados negativos: la de los Baillères (-24%) y la de los Beckmann (-19.2%). En contraste, las fortunas que más crecieron fueron las de Fernando Chico Pardo (220%), Ru-fino Vigil González (142%), Carlos Hank Rhon (100%), Ricardo Salinas Pliego (88.7%) y Germán Larrea (61.2%).

En el caso del empresario Carlos Slim, su fortuna se ha mantenido como la más valiosa del listado, la cual hoy se estima en 102,000 mdd, que representa un avance de 52.2%, si se le compara con los 67,000 mdd que tenía en 2018.

Oxfam ha asegurado que la estrecha relación política de Carlos Slim y Germán Larrea con el gobierno les ha permitido incrementar sus fortunas en 70% durante los últimos cuatro años, hasta alcanzar montos equivalentes a 6 de cada 100 pesos de la fortuna privada en el país, cifra equivalente a la riqueza de la mitad de la población más pobre de América Latina y el Caribe (cerca de 334 millones de personas).

“Los ultrarricos en México lo son, sobre todo, por décadas de gobiernos que han renunciado a regular su acumulación de poder e influencia. Once de los 14 ultrarricos mexicanos se han beneficiado y se siguen beneficiando de múltiples privatizaciones, concesiones y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en las últimas décadas, lo que ha representa-do la transferencia masiva de riqueza de lo público a una pequeña proporción de personas en lo privado”, indica Oxfam en el informe “El monopolio de la desigualdad. Cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual”.

Como respuesta, Slim Helú aseguró, hace unos meses, que los estudios sobre concentración de la riqueza son una estupidez, refiriéndose, en específico, al trabajo publicado por Oxfam y agregó que está dispuesto a discutirlo con esta agrupación.

Hoy, las fortunas crecen y el sexenio del presidente López Obrador casi llega a su fin. La incertidumbre sobre el destino de la riqueza en manos de los más adinerados del país parece disiparse. El gobierno actual se irá en unos meses y los empresarios sólo serán testigos de un sexenio más que se termina.

El balance de las fortunas

El último año, la riqueza acumulada por los 48 empresarios que figuran en el listado “millonarios de Forbes México 2024”, ha mostrado un incremento de 12%, el doble del crecimiento que el registrado en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (6%), principal referencia de la evolución del mercado bursátil del país, de acuerdo con datos de investing.com.

Ni qué decir, si se compara el crecimiento que ha tenido la riqueza de este grupo de empresarios con el del Producto Interno Bruto de la economía mexicana, que fue tan sólo de 3.2% en 2023. Las empresas de estos millonarios han mostrado ser resilientes a todos los choques políticos, económicos y sociales que se han presentado a nivel local e internacional.

Incluso, el valor de mercado de algunas de las firmas de los millonarios que figuran en este lista-do ha alcanzado máximos históricos en el último año.

Entre ellas está Arca Continental, de la familia Barragán y Cynthia Grossman; Grupo Chedraui, de los Chedraui Obeso; Farmacias Guadalajara, de los Arroyo Chávez; Quálitas, de los Brockman; Alsea, de la familia Torrado, y Banregio, de los Rivera Santos (que se estrenan este año en el listado).Sólo la fortuna de seis millonarios del listado de Forbes México presentó una caída en el último año.

La que más perdió fue la de Rufino Vigil González (-22.7%), seguida por la de Alfredo Harp Helú (-14.3%), Emilio Azcárraga (-11.4%), Pablo Legorreta (-6.6%), Juan Ignacio Gallardo Thurlow (-3.4%) y la de los Ahumada Russek (-3.2%).

Sin embargo, pese al buen año que vivió la mayoría de las fortunas de dicho conjunto de empresarios, Carlos Slim Helú sigue siendo el más acaudalado de México y no hay quien se le acerque: posee 39% de la fortuna total acumulada por los 48 empresarios del listado. Así como los hogares mexicanos adolecen por la gran diferencia en la concentración de la riqueza, entre millonarios también hay “pesos comple-tos” que parecen opacar a otros: los 10 millonarios más acaudalados del listado concentran 70% de los 261,313 millones de dólares (mdd) que generaron todos los millonarios listados, y los otros 38 se repartieron el 30% restante.

Si bien la fortuna acumulada por los millonarios del listado equivale al PIB de países como Portugal y Perú, no es tan cuantiosa si se le compara con la riqueza de Bernard Arnault, dueño de Louis Vuitton (el hombre más rico en el mundo, con 233 mdd).

Y es que la fortuna que acumulan los 48 millonarios mexicanos aquí listados, prácticamente se iguala con la del empresario francés, cofundador y presidente de LVMH; sólo la superaría por 28.3 mdd.México sólo cuenta con 22 nombres en la lista de multimillonarios del mundo de Forbes de 2024, mientras que Estados Unidos cuenta con 813, quienes acumulan 5.7 trillones de dólares; y China, con 473 millonarios que poseen 1.7 trillones de dólares.

Una de las principales razones por las que no hay tantos millonarios en México (respecto a otros países) es el bajo número de empresas nacionales que participan en el mercado de valores, del que han salido más firmas de las que han entrado en los últimos años. Al parecer, no hay muchos millonarios dispuestos a hacer públicas sus compañías, quizá por estrategia o porque no les genera interés.

En el país hay algunos millonarios cuyas compañías o conglomerados facturan más de 100,000 mdp al año (6,000 mdd) pero que no participan en bolsa, entre los que destacan, por ejemplo, Manuel Romo Muñoz, de Grupo Proan (productor de huevo San Juan); Víctor González Torres, de Farmacias Similares; Enrique y Alejandro Ramírez, de la cadena de cines Cinépolis; y Julio César Villareal, quien dirige Villacero y Afirme Grupo Financiero.

Top 10: Millonarios mexicanos 2024

