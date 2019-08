56% de los consumidores mexicanos se fija en el empaque para hacer una compra

Cerca del 56% de los mexicanos hace una pausa al momento de ir al súper y comprar sus productos favoritos para revisar el empaque en el que son presentados sus artículos, de acuerdo con la firma de investigación de mercados Nielsen.

México no se queda muy atrás del índice global, ya que a nivel mundial esta dinámica de preferencia de compra escala a 65% del consumo. Es decir, casi un tercio de la mitad de los consumidores de todo el planeta, gusta de empaques llamativos y que los inviten a adquirir un producto.

“Lo que hicimos fue un análisis a nivel global, y empezamos a ver cómo el mostrar diferentes empaques o cosas disruptivas en los anaqueles, o sea, que llegues a la tienda y veas algo diferente, motiva al 65% de los consumidores a probarlo. En México es aproximadamente del 56%, entonces sí es muy importante el peso que tienen los empaques en generar esa tasa de compra”, señala en entrevista para Forbes México, Silvia García, directora de Innovación de Nielsen México.

Para la directiva es muy importante el tema de innovación que se desarrolla en México, ya que en los últimos años las compañías y empresas se han mantenido en constante crecimiento en algo que ella define como de real importancia.

“En realidad en términos de innovación lo que hemos visto es que se sigue viendo una tendencia de crecimiento en innovaciones y por supuesto siguen tomando importancia. El año pasado representaban el 23% mientras que este año es el 26%, entonces en realidad es muy similar la aportación que lleva la innovación a los crecimientos de los canastos. Es lo que hemos visto en estos años. Una consistencia en la contribución al crecimiento”, señaló.

50% de los productos no cumplen los gustos que busca la gente

Todo lo que vemos en los anaqueles en el supermercado está intrínsecamente relacionado en primera instancia al gusto por su diseño y presentación, sin embargo no en todos los casos las compañías obtienen los resultados esperados.

Esto se relaciona directamente a la experiencia de uso que tienen los consumidores con los artículos que compran y a su primera experiencia y en algunos casos llega a suceder que 50% de los productos que vemos exhibidos no cumplen con las necesidades o gustos de la gente.

“Cuando tu vas al super y compras un producto y no te gustó no lo vuelves a comprar y si te gusta lo recompras y lo recompras. Esto está asociado un poco a esa tasa del 50%. El 50% de las innovaciones al momento que pruebas el producto no satisfacen las necesidades y así se pierde la recompra, y esos productos tienden a desaparecer del mercado en su primer año, de hecho algunos incluso no llegan siquiera a los primeros seis meses, entonces esto es un factor muy decisivo en el éxito de una iniciativa de innovación”, señala la directiva de Innovación de Nielsen México.

En el Breakthrough Innovation Latam, evento en el que la firma especializada en información, datos y medición, reconoce las mejores prácticas de innovación de las empresas, las marcas como Peñafiel, Barcel y Absormex, obtuvieron un reconocimiento por parte de Nielsen en cuanto a sus prácticas innovadoras y generadoras de tendencias en consumo.

“Normalmente se lanzan entre 600 y 700 submarcas en el mercado cada año y lo que queremos es entender qué es lo que están haciendo bien y poderlas premiar porque es un gran esfuerzo lo que hay en términos de ejecución y de toda la logística que hay detrás de una empresa”, señaló.