Conmemoración a la agroindustria Cervecera

La cerveza es un producto que ha evolucionado de la mano con la sociedad mexicana. En el siglo XIX la agroindustria cervecera pasó por cambios relevantes que la convirtieron en uno de los primeros sectores de fabricación a gran escala, a la par que otras actividades principales como la minería y el petróleo.

Desde entonces, los productores de cerveza en México han apostado por desarrollar esta industria y en los últimos años se han invertido más de 80 mil millones de pesos para innovar en los campos cebaderos, así como en el proceso de malteado, en la instalación de plantas de manufactura con tecnología de punta que cuidan el medio ambiente, en la fabricación de botellas de vidrio y aluminio sustentables y en la eficiencia de los canales de distribución. Es una industria que se ha construido con la aportación de todos, 715 mil mexicanos se dedican a ella, desde la producción hasta la distribución.

Por todo esto y más, la agroindustria cervecera mexicana aporta actualmente el 1.5% del PIB nacional, que representa 427 mil millones de pesos, y es fuente de ingreso de 5 mil familias de agricultores, genera derrama económica directa en más de 168 actividades y participa con acciones que buscan un impacto positivo en la sociedad en diversos sentidos. Uno de los más relevantes es el consumo moderado de alcohol, y en esta materia, cada año se llevan a cabo inversiones importantes para generar conciencia en la sociedad sobre lo relevante de tomar decisiones en favor del cuidado de la salud.

Parte esencial del esfuerzo de esta industria es que el consumo de bebidas alcohólicas sea de forma moderada, responsable e inteligente. Al ser la cerveza la bebida de más baja graduación, permite asociarla a buenos momentos, evitando conductas de consumo explosivo, lo que está en manos de cada uno de nosotros. Promoverlo es objetivo principal para la industria cervecera, así como la no venta y acceso de alcohol a menores de edad.

La cerveza es un producto que enriquece nuestra cultura gastronómica, esto le ha otorgado un lugar en la mesa para toda ocasión: en una comida casual, en una reunión con amigos o celebrando una fecha especial. De acuerdo con el INEGI, México con respecto a otros países no registra un alto consumo de cerveza, al 2022 el consumo per cápita fue de 75 litros al año, colocándolo en la posición 30 a nivel mundial, frente a países como República Checa que muestran un consumo per cápita de 140 litros anuales.

La agroindustria cervecera mexicana se ha posicionado en la escena internacional como un jugador relevante, con un producto de excelencia. El desarrollo de la calidad de los insumos, el avance tecnológico en los procesos de elaboración y la integración de la cadena de valor han hecho posible que la producción de cerveza alcanzara los 141.7 millones de hectolitros en el 2022, con lo que México se mantiene como el 4º productor a nivel mundial.

En la actualidad, la cerveza goza de un renombre a nivel global, no es en vano que una de cada cinco cervezas que se pueden encontrar en el mundo es mexicana. Esto también le ha valido a la industria el contar con más de 15 reconocimientos en el extranjero durante los últimos 5 años, participando al lado de 10, 000 etiquetas provenientes de diversas naciones.

A finales del siglo XIX, en México sólo se consumía cerveza proveniente principalmente de Estados Unidos, de Alemania y de Gran Bretaña. Hoy en día la importación de cerveza representa 0.3 millones de hectolitros, con lo que la agroindustria cervecera se ha consolidado en el mercado nacional, a la par que ha conquistado otros rincones del mundo.

Actualmente Estados Unidos es el principal importador de cerveza mexicana, representando el 85.3%, seguido de Guatemala con el 1.7%, Australia con el 1.4%, República Dominicana con el 1.2% y Países Bajos con 0.8%, lo que en la balanza comercial de nuestro país se tradujo en 5,992 millones de dólares para el 2022.

En el Día de la Cerveza reconocemos esta historia de éxito que han forjado los productores y su altamente integrada cadena de valor, ya que el 73% de los insumos requeridos para su elaboración son compras nacionales. Es de gran orgullo tener un producto con tradición milenaria, elaborado con pasión por numerosas manos mexicanas y que representa un aliado en la economía nacional a través de empleos e inversión.

Karla Siqueiros, Directora General de Cerveceros de México

