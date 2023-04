7 cosas que debes saber sobre las cuentas de ahorro para los niños

¿Eres de los padres que fomentan el hábito del ahorro en sus hijos o hijas? Igual que tú, muchos los motivan para guardar algo de su domingo en una alcancía con el fin de que con el tiempo puedan comprar algo que deseen. Normalmente, la práctica del ahorro hasta aquí llega, pero, ¿te gustaría llevar este hábito a otro nivel?

Para ello, la Condusef nos explica las características de las cuentas de ahorro, derribando los mitos que se generan en torno a este producto financiero para menores.

MITO 1

No motivan las cuentas de ahorro para niñas y niños: FALSO

Acompañar a tu hija o hijo al banco y abrir una cuenta de ahorro para que realice depósitos, además de que los llena de emoción, les permite explorar la forma en la que trabaja un banco; cómo funciona y para qué sirve. De esta forma pierden el miedo y los prepara para su futuro financiero.

De hecho, esta práctica es un excelente detonador de la inclusión y educación financiera, tan necesarias en edades tempranas. Hoy en día, las instituciones financieras tienen una gran variedad de productos y servicios al alcance de sus manos.

MITO 2

No hay ninguna diferencia con las cuentas para adultos: FALSO

Una cuenta de ahorro para menores es semejante a una alcancía, ya que sirve para guardar su dinero y puedan disponer de este cuando lo deseen.

MITO 3

Se pueden obtener rendimientos al abrir una cuenta: VERDADERO

La cuenta de ahorro es uno de los productos más flexibles. Aunque ofrece porcentajes de interés bajos, es posible algún tipo de inversión después de ahorrar cierta cantidad de dinero. Pueden ponerlo a trabajar y así mejorar sus rendimientos.

MITO 4: Es muy complicado abrir una cuenta de ahorro infantil: FALSO

Es muy fácil. Solo tienes que ir a una sucursal. El padre, madre o tutor deben ser mayores de 18 años, contar con una identificación oficial vigente y llevar consigo un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. El menor de edad puede tener desde 1 día de nacido hasta 17 años 11 meses cumplidos, con acta de nacimiento. Te recomendamos que antes de acudir al banco de tu preferencia verifiques todos los requisitos, ya que pueden cambiar de acuerdo a la institución.

MITO 5

No están seguros los ahorros de mi hija o hijo en una cuenta de ahorro: FALSO

Una de las ventajas de ahorrar de manera formal es que tu dinero se encuentra a salvo en un banco y está asegurado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Dicho instituto, del gobierno federal, tiene la tarea de administrar el llamado Seguro de Depósito Bancario, que justamente protege a los ahorradores en caso de una posible quiebra bancaria.

Dicho seguro protege los depósitos a la vista como son: cuentas de cheques, cuentas de ahorro, los certificados de depósito, depósitos retirables en días preestablecidos y depósitos en cuenta corriente, asociados a tarjetas de débito.

Actualmente este instituto cubre hasta el equivalente a 400 mil Unidades de Inversión (UDIS), es decir, algo así como 3 millones 100 mil pesos por cuenta, ya sea de persona física o moral.

MITO 6

Este producto financiero también tiene comisiones: VERDADERO

Las comisiones son cobros que hace el banco como una contraprestación a sus servicios y es muy im-portante saberlas antes de firmar cualquier contrato. Algunas instituciones financieras cobran al no mantener un monto mínimo en la cuenta de ahorro, también por mantenimiento de la misma, por la consulta del estado de cuenta o por la reposición de la tarjeta, etcétera. Debido a que estos pequeños gastos pueden representar grandes fugas de dinero, es preferible elegir una cuenta que no tenga muchas comisiones, aunque no genere altos rendimientos.

Acerca a tus peques al ahorro, a través de la educación financiera. Checa las comisiones que cobran los diferentes bancos al abrir una cuenta de este tipo en el sitio Revisa Compara Decide.

MITO 7

No en todos los bancos se puede sacar una cuenta de ahorro para menores: FALSO

La mayoría de los bancos en México ofrecen este tipo de cuenta de ahorro. Estos son algunos:

Fuente: Revista Proteja Su Dinero. Condusef. Abril 2023.

