A tres años del colapso de la L-12, Santiago Taboada anuncia la primera Ley del Metro 

Con el objeto de contar con un sistema de transporte seguro y de calidad para los habitantes de la Ciudad de México, el candidato del PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada, aseguró que desde la Jefatura de Gobierno ejercerá el compromiso de brindar un transporte público acorde a los tiempos que corren.



En este sentido, el candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, Santiago Taboada, anunció la presentación de la primera Ley del Metro en la Ciudad de México, a 3 años de que colapsara el tramo elevado de la Línea 12, afirmando que “ni una tragedia más en el metro, hoy estamos de luto porque 26 personas perdieron la vida y no queremos ni una víctima más en el transporte público de esta ciudad”.



Taboada dijo que la crisis del Metro no es solamente lo que pasó hace 3 años, sino “es lo que pasa todos los días; fue el 3 de mayo, pero también tuvimos el accidente en la línea 3, también tuvimos gente que perdió la vida en el centro de control del metro. Esto es una fecha que nos tiene que hacer reflexionar para poner bases sólidas y que esto no vuelva a ocurrir en la Ciudad de México”.



Respecto a los responsables de la Línea 12, aseguró que la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, tiene que comparecer, “yo no voy a hacer la justicia selectiva, pero tiene que comparecer, ella tenía un citatorio que se lo canceló el Tribunal Superior de Justicia por órdenes de quién gobernaba está ciudad. Que ella vaya porque es la responsable del mantenimiento del Metro; así lo dijo en una comparecencia en el Congreso de la Ciudad”.



Ante usuarios de diversos sistemas de transporte público, Taboada aseguró que desde la Jefatura de Gobierno habrá un compromiso para contar con un sistema de transporte seguro y de calidad para todas y todos, “tenemos que encontrar soluciones inteligentes, que en esta ciudad la decisión que tú tomes para moverte siempre sea una decisión segura, no importa en qué decidas moverte, por eso queremos apostarle principalmente al transporte público, tiene que ser ese gran incentivo para que la gente deje el coche y pueda hacer traslados y trayectos a largas distancias, pero de manera segura”.



El abanderado del PAN, PRI y PRD enlistó una serie de acciones a implementar los próximos seis años, entre las que destacan dar mantenimiento a la red del Metro, así como ampliación de algunas líneas. “Tenemos ya los planes y qué líneas se van a ampliar y vamos a empezar con la Línea 2, en lugar de que tengamos tren ligero, vamos a tener para el Mundial, un Metro que nos lleve al Azteca y posteriormente vamos a llegar hasta Xochimilco. Vamos a crecer en 20 kilómetros la red del metro. La ampliación es de las líneas 2, 5, 8 y 12”.



Otra de las acciones que forman parte de este plan integral de movilidad es regresar las fotomultas y los exámenes para tramitar la licencia de manejo, así como para su renovación, “necesitamos castigar a quienes exceden los límites de velocidad en esta ciudad y hacen que muchas personas no se puedan trasladar en un entorno seguro… En este sexenio aumentaron los accidentes mortales en el uso del vehículo, en los ciclistas y por supuesto también en las motocicletas”.

Asimismo, indicó que la CDMX tendrá una política tarifaria especial para estudiantes en Metro y Metrobús; además, dijo, viernes, sábado y domingo el Metro dará servicio 24 horas para que la ciudad tenga vida nocturna segura, “ampliar los horarios de la vida nocturna en esta ciudad a las 5 de la mañana va a venir acompañado de que el transporte público tenga rutas que puedan dar ese servicio, por supuesto con tarifas distintas, para que las mujeres y los hombres jóvenes de esta ciudad se puedan mover con seguridad”.



Para garantizar la seguridad de operadores y usuarios, informó que todas las unidades del transporte público, no solamente microbuses, sino también los taxis concesionados de esta ciudad estarán conectados a las cámaras del C5. “Vamos a establecer una política de seguridad que nos permita combatir uno de los principales delitos en esta ciudad: el robo en el transporte público”



Por otra parte, para los ciclistas, Taboada apuntó que se ampliará la cobertura de eco-bici en la zona plana de la ciudad, además de aumentar en 300 kilómetros en las red de ciclovías. “Vamos por un millón de bici estacionamientos en la Ciudad de México. Vamos a regresar los fondos para los ciclistas y los peatones”.



El candidato de la coalición “Va X La CDMX” aseguró que este será el sexenio de la movilidad en la capital del país.

