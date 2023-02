Aromaria: Una empresa con aroma de realidad que nació en la ficción

Ana Patricia es sicóloga; otra de sus pasiones es la escritura. Así que hizo una maestría en Apreciación y Creación Literaria en el Centro de Cultura Casa Lamm. Para titularse debía escribir una novela. “Me apasiona mucho el área de sensopercepción dentro de la sicología, y yo quería escribir una novela donde mi personaje perdiera uno de los sentidos. Entonces decidí que la protagonista perdería el olfato”, dice en entrevista para Forbes México.

La investigación para llevar a cabo la novela la llevó a adentrarse en la industria de las fragancias. Viajó a Francia para conocer de cerca cómo trabajaban los mejores perfumistas.

Sin proponérselo, la novela la inspiró a tal grado que decidió dejar la sicología y crear Aromaria. Así que Ana Patricia comenzó a trabajar en una colección de 21 aromas. Cuando regresó a México logró que uno de ellos lo adoptara el hotel Four Seasons en México y otro sería para American Express. “Aromaria estalló. Veo a la empresa que va corriendo y yo voy tras ella. Me empecé a sorprender, porque la gente me comenzaba a hablar para solicitarme los aromas”.

Aromaria:

Equipo: Ana Patricia Nikaido, Jorge Nikaido y Rodrigo Nikaido

Fecha de fundación: 2014

Colaboradores: 90

Sitio web: aromaria.mx

La empresa hoy se enfoca en hacer logos olfativos dirigidos a empresas y marcas. También ofrecen productos a personas físicas. Tienen puntos de venta en algunas tiendas de Palacio de Hierro. Entre el año 2020 y el 2021 crecieron 109% y al siguiente año, 100%.

Aromaria ha creado los aromas insignia para los hoteles Nizuc, One and Only Mandarina, Viceroy en Los Cabos, The Ritz Carlton en la Ciudad de México, Sofitel, Palace Resorts y Aman, entre otros. Los productos están manufacturados, parte en México y parte en Grasse.

Recientemente, Netflix buscó a la empresa para crear el aroma oficial de la serie dramática Bridgerton; y ha mostrado interés por llevar a la pantalla la propia historia de Aromaria. ¿Otros planes para este año? Continuará su proceso de expansión –ya han realizado ventas en Estados Unidos, Jamaica, Estados Unidos, República Dominicana y Dubai– y Ana Patricia publicará su novela.

