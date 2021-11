Así cumplirá Grupo Bimbo su compromiso ‘Cero Emisiones Netas de Carbono’

La empresa de panificación más grande del mundo anunció su plan de lograr Cero Emisiones Netas de Carbono para el año 2050. Este objetivo considera las emisiones de toda su cadena de valor, abarcando todos los alcances 1, 2 y 3, en todas las áreas de operación, logística, ventas, compras y comercialización de Grupo Bimbo.

El objetivo fue desarrollado siguiendo el marco de la iniciativa Science Based Targets, y luego validado por la misma organización que sigue una metodología reconocida y estandarizada centrada en la reducción de emisiones en línea con limitar el calentamiento global a 1.5 ° C por encima de niveles preindustriales, y así limitar un daño irreversible a nuestro planeta.

Con ello, Grupo Bimbo se ha convertido en la primera empresa mexicana de alimentos en comprometerse con la “Business Ambition for 1.5°C” y unirse a la Campaña “Race to Zero” de Naciones Unidas, con objetivos establecidos y validados por Science Based Targets. La Campaña “Race to Zero” es el primer esfuerzo coordinado para reducir las emisiones de carbono a tiempo.

La hoja de ruta hacia este compromiso ha sido cuidadosamente definida. Partiendo de iniciativas que desde hace años dirigen a Grupo Bimbo hacia energía más limpia, la empresa tiene previsto reforzar las medidas para prevenir, reducir o eliminar al menos el 90% de las emisiones de carbono de su cadena de valor. Esto se logrará directamente mediante la transición a energía 100% renovable, el cambio hacia una logística y vehículos con menos carbono, la implementación de estrategias de eficiencia energética en todas las operaciones y el apoyo a proveedores y clientes para que reduzcan sus emisiones a través de las mejores prácticas que incluyen la innovación tecnológica.

Con esto, se han definido tres objetivos intermedios clave de reducción de carbono para poner a Grupo Bimbo en el camino correcto para alcanzar Cero Emisiones de Carbono Netas para el año 2050:

Como se anunció en 2018, Grupo Bimbo, a través de su participación en RE100 (iniciativa de colaboración de CDP), se ha comprometido a usar energía eléctrica 100% renovable a nivel global para 2025. Con ello, se eliminará el 100% de sus emisiones de Alcance 2. La Compañía está en camino de alcanzar ese objetivo y reitera su compromiso con RE100. Para 2030, Grupo Bimbo se compromete a reducir el 50% de sus emisiones absolutas de Alcance 1, partiendo de un año base 2019. Para 2030, Grupo Bimbo se compromete a reducir el 28% de sus emisiones absolutas de Alcance 3, partiendo de un año base 2019.

Grupo Bimbo entiende que, para cumplir con su propósito de Alimentar un Mundo Mejor, las acciones que se realicen hoy cambiarán el mundo de mañana.

Daniel Servitje, presidente del Consejo y director general de Grupo Bimbo, comentó: “Me enorgullece que Grupo Bimbo pueda seguir contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y que busque activamente formas de limitar los efectos del calentamiento global. Nuestra nueva plataforma de sustentabilidad ha sido definida con objetivos ambiciosos a largo plazo que están estrechamente ligados a nuestro propósito, de alimentar un mundo mejor.

La panificadora incluirá acciones de neutralización como parte de su estrategia a través de medidas de reforestación y captura de carbono, que estarán alineadas con su iniciativa de agricultura regenerativa que es parte importante del compromiso de Cero Emisiones Netas de Carbono.

Acerca de los alcances 1, 2 y 3.