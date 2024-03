“Identificamos el perfil de aquellos con quienes buscamos invertir en sinergia”: CEO de Plus Investments

Invertir capital puede ser una jugada compleja , pero también puede marcar la diferencia. Se necesita estrategia, solidez y experiencia para obtener un rendimiento favorable y, en el mejor de los casos, hacer crecer la inversión inicial.

El cambio es una oportunidad para la innovación y la mejora continua. Es vital ser flexible y adaptable en tu enfoque empresarial, estar dispuesto a ajustar tu estrategia según las necesidades del mercado y demandas de los clientes.

En el mundo empresarial tan competitivo, las inversiones de capital privado son fundamentales para nutrir, expandir y evolucionar cualquier tipo de negocio. Para mantener una operación sólida, hay aliados financieros como Plus Investments, un despacho privado de inversiones que se dedica a descubrir las mejores oportunidades de para empresas e individuos con quienes colabora.

Fermín Montemayor, CEO de Plus Investments, explica que la empresa es “un despacho boutique en donde identificamos oportunidades realizando estudios y análisis exhaustivos para establecer sinergias con los sectores en los que estamos interesados en invertir”.

De acuerdo con el empresario mexicano, lo que distingue a Plus Investments es la capacidad para transmitir a sus clientes los servicios financieros de la firma que se adapten de la mejor manera al perfil de cada inversionista, considerando sus necesidades financieras actuales y futuras.

“Valoramos quiénes pueden ser candidatos para participar en nuestros proyectos e instrumentos de inversión y es ahí donde iniciamos una relación de negocios con nuestros inversionistas, ofreciéndoles soluciones financieras a corto, mediano y largo plazo en productos de deuda y capital privado”, agrega.

La empresa con sede en Monterrey se destaca en el sector de deuda privada y capital de riesgo gracias a una oferta que brinda confianza, liderazgo y experiencia para respaldar y asegurar los proyectos con los que colabora.

“Mi principal objetivo en Plus Investments es tener un impacto real en la economía del país. A diferencia de la mayoría de los instrumentos bursátiles nosotros no buscamos la especulación de que un instrumento financiero aumente de valor por variables de mercado, sino que participamos en proyectos en los que adicional al retorno que ofrecemos a nuestros clientes podamos participar en un círculo virtuoso de generación de empleo, crecimiento económico y bienestar social a través de nuestras inversiones. Esta es la filosofía de Plus Investments”, destaca.

Fermín Montemayor destaca que la empresa que dirige cree firmemente en crear conexiones, es ambiciosa al seleccionar cuidadosamente los negocios con los que desea asociarse, lo que le permite ampliar su evaluación de acuerdo con los objetivos de cada nueva alianza.

“Buscamos socios que puedan convertirse en nuestros aliados según lo que queremos lograr” Planteamos el plan de negocios y proyectamos quién nos permitirá alcanzar el objetivo de la manera más eficiente. Adicionalmente, nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en estructuración financiera y está comprometido en encontrar las mejores opciones de inversión y financiamiento que se adapten a las necesidades específicas de nuestros clientes”, explica.

Inversión en Los Cabos, dos mares de oportunidad

El socio fundador de Plus Investments nos comparte cómo debido a su amplio conocimiento de la región de Baja California Sur decidió invertir en el sector inmobiliario residencial en la ciudad de Los Cabos, la cual considera como una de las regiones más privilegiadas México y en dónde Plus Investments tiene presencia bajo la firma Cabo Plus Development.

“Me interesé en conocer muy bien la zona, los desarrollos, nuevos inversionistas, desarrolladores y más. Busqué a uno de los arquitectos más reconocidos de Monterrey, Bernardo Pozas, para llevar a cabo un proyecto de diseño en Los Cabos, en el ámbito de comercialización establecimos una alianza estratégica con la agencia 2 Seas Los Cabos quien tiene la concesión internacional de Forbes Global Properties y el resultado fue extraordinario.

Esta es la fórmula que estaremos replicando en la región en compañía de un potente aliado comercial que además de tener un sólido prestigio en la región cuenta con una reserva territorial de gran exclusividad, ideal para nuestros proyectos.”

Nearshoring, la oportunidad de oro para el financiamiento sin fronteras

“El financiamiento empresarial ha sido uno de nuestros pilares en los últimos años y uno de los instrumentos más solicitados por nuestros clientes.

Lanzamos este instrumento en 2021 operado por un grupo de ejecutivos bancarios especializados en el segmento empresarial a nivel nacional quienes han cumplido con el mandato de diversificación para minimizar el riesgo de mercado en la composición de nuestra cartera atendiendo únicamente a empresas experimentadas de nivel corporativo con actividad internacional y necesidades de capital de corto plazo.”

El directivo detalla que la empresa ya está trabajando a través del financiamiento privado en proyectos de inversión con empresas que importan y exportan.

“Estamos enfocados en empresas medianas y grandes que requieren un financiamiento ágil e inmediato. Como despacho, les ayudamos a obtener el financiamiento necesario para importar o para obtener descuentos por pagos anticipados. De esta manera, estamos contribuyendo al nearshoring, principalmente en la región norte del país”.

Inclusión financiera saludable para México

“En los próximos meses estaremos lanzando nuestra primera plataforma de tecnología financiera enfocada en la inclusión financiera. Alineado a nuestra filosofía de inversión, estamos buscando no solo impulsar la bancarización en el país, sino que las personas ingresen de manera sana al sistema financiero y que tengan acceso a una participación digna y sostenible”, concluye el empresario.