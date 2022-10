L’Oréal México, hacia la construcción de una fórmula para salir ‘del molde’

En México y el mundo, la división de roles de género es una fuerte directriz para la construcción de marcos sociales, el inconsciente colectivo y la concepción de la realidad. En pleno 2022, mujeres y hombres atraviesan un replanteamiento de los esquemas actuales, donde lo tradicional desafina con las necesidades postmodernas y, al mismo tiempo, permite crear nuevas cosmovisiones, entornos y soluciones en pro de una reestructuración integral.

“En temas de género, tenemos un bagaje donde el hombre es proveedor. Desde una generación anterior a nosotras empezaron a romper paradigmas, a creer que hombres y mujeres somos responsables de la crianza de nuestros hijos, de cocinar y llevar un hogar”, expresó Mariana Mendoza, directora de Operaciones para L’Oréal México en exclusiva para Forbes.

“Se trata de romper paradigmas para que para las nuevas generaciones sea natural que mamá y papá, mamá y mamá, o papá y papá tengan la responsabilidad de tomar acciones que les hagan sentirse plenos. Es muy importante el ejemplo que damos a las nuevas generaciones”.

En este sentido, la ejecutiva señaló que una de las claves para equiparar los roles de género radica en el balance entre el ámbito personal y profesional.

Cinthya Rojas, gerente senior de Finanzas Corporativas para Deloitte México, señaló que el éxito entre ejecutivas y ejecutivos lo determina no el sexo sino la capacidad y la trayectoria. “Necesitamos crear condiciones equitativas, no consideraciones, por ejemplo, que sea el mismo permiso para papás y mamás ante un festival en las escuelas o las citas médicas en el pediatra, necesitamos salas de lactancia en las corporaciones que hagan posible compaginar la vida personal y profesional”.

Consciente de ello, la directora de Operaciones de L’Oréal México añadió que en la compañía cosmética el 50% de las posiciones de liderazgo son ocupadas por mujeres.

“Es un camino que he visto evolucionar desde que entré hace 15 años y me siento muy contenta. L’Oréal sabe que, desde el aislamiento por pandemia, las cifras de vulnerabilidad hacia las minorías han aumentado, pero a nivel corporativo tenemos la responsabilidad de atacar este tipo de asuntos.

En L’Oréal tenemos un programa que se llama ‘Belleza por un futuro’, diseñado para brindar herramientas capaces de mejorar las oportunidades y alcanzar el mejor regalo que una mujer puede tener: su independencia económica. Hoy existe mucha más apertura y es una prioridad, pero no sólo a nivel corporativo sino también social. Tenemos que seguir trabajando en pro de comunidades con situaciones vulnerables, porque es ahí donde las grandes corporaciones tienen que poner enfoque”.

Por su parte, la maestra Jimena Ávalos, abogada feministra y titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal, enfatizó que en todas las profesiones surgen desventajas basadas en género debido a que “seguimos asumiendo que los espacios son diseñados para hombres heterosexuales que tienen en casa a una mujer que hace el trabajo de crianza.

El objetivo es transformar los espacios laborales de cara a un balance entre la vida profesional y familiar. Si bien acoso y hostigamiento destacan entre los riesgos laborales más comunes, tienden a excluir otros escenarios que también ocurren dentro de los espacios de trabajo y que derivan muchas veces en el abandono de los puestos”.

Uno de los mensajes principales de la titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual es que se trata de un problema que requiere políticas enfocadas en violencia de género, ya que pueden parecer más sutiles en comparación con delitos como la violación sexual. Sin embargo, casi de forma silenciosa surge la exclusión y minimización en contraste con las participaciones masculinas. Esto puede ser considerado como agresiones sutiles.

“A las mujeres en mayor medida todavía se les delegan actividades subordinadas: “haz la presentación y yo tomo la batuta”, sería un ejemplo. Este tipo de machismos permean nuestros espacios de trabajo y permean un entorno donde las mujeres seguimos siendo quienes, si nos adaptamos, podremos prosperar, pero partiendo desde una desventaja”, añadió la abogada feminista.

Asimismo, Cinthya Rojas, gerente senior de Finanzas Corporativas para Deloitte México, dejó en claro que un canal importante para la apertura de mejores esquemas laborales con perspectiva de género son las corporaciones internacionales. “La paridad en el liderazgo ya es una prioridad en la agenda. En México también llega a través de compañías multinacionales, en la sociedad posiblemente no es lo mismo, pero en el mundo corporativo ya se cuestiona por qué no hay mandos femeninos”, especificó. Finalmente, la experta en abogacía, Jimena Ávalos, concluyó que compañías, despachos, corporaciones internacionales y, por supuesto, la administración pública y el Estado necesitan ocuparse en integrar reformas y políticas a nivel macro para la prevención de violencias sutiles que no sean meramente el acoso en los espacios de trabajo. “¿Cómo? Mediante políticas de paridad en la contratación, políticas de paternidad para construir entornos igualitarios que den paso a nuevas obligaciones para empleadores y centros de trabajo regulatorios”.