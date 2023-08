Liderazgo femenino en tiempo real: usa tu instinto y razón para triunfar

¿Cómo convertirnos en las mejores líderes? Si aprendemos a controlar cierto factores internos y a ejercitarlos a nuestro favor, alcanzaremos resultados positivos en nuestro crecimiento como líderes y por lo tanto, en el éxito profesional de nuestros equipos. En esta ocasión, hablaré específicamente sobre nuestro instinto de mujeres. Mucho se ha escrito sorbe el sexto sentido femenino y en la ventaja competitiva que resulta escuchar nuestras corazonadas, pero a veces “el cómo” no queda tan claro: ¿cómo hacer que jueguen a nuestro favor nuestras reacciones instintivas para tomar mejores decisiones?

Como líder, enfrentamos mucha volatilidad, y es tácita la expectativa de que las líderes de un equipo deben tener reacciones y soluciones a esta volatilidad en segundos. ¿Cómo saber si puedes o no depender de tus instintos y tu voz interior? ¿Cuándo es momento de ser defensiva y cuándo actuar desde la ofensiva? La respuesta a estas preguntas se sitúa en dos extremos del espectro emocional: podemos actuar con una reacción instintiva o con una reacción pensada y estudiada.

Tus instintos y reflejos son vitales para sobrevivir y progresar, pero si te enfrentas a una situación completamente nueva, no puedes depender enteramente de ellos, porque los instintos no son totalmente confiables ante situaciones que nunca has pasado: no tienes información suficiente para ceder la decisión a tu parte emocional sobre la racional.

Esto es algo en lo que pienso constantemente, ¿cómo encontrar ese balance? Hace poco encontré un modelo que ofrecer una respuesta , que hoy quiero compartir contigo: el modelo MOVE, que permite crear una oportunidad de responder a la volatilidad, sin depender enteramente de tus reflejos o instintos.

Siempre tenemos un momento de libertad de decisión entre un estímulo y nuestra reacción; vamos a explorar cómo explotar al máximo esos momentos de verdad a través de MOVE.

M. Mindfulness y alerta

Entrenar a nuestra mente analítica a estar presente en el momento y alerta a estos espacios de decisión implica reconocer tres dimensiones del liderazgo:

¿Qué necesito lograr? Si no tienes un objetivo claro, estás navegando sin dirección. Cuestiona si eso que quieres hacer es lo más importante; si la energía, tiempo y esfuerzo que estás invirtiendo es para hacer las cosas mejor o más rápido.

¿Quién quiero ser? Encuentra la manera de ser tu mejor versión para lo que exige cada situación, problema o persona que te enfrentas.

¿Cómo me relaciono? Piensa qué necesitan los demás de ti como líder: A veces necesitarás aprovechar tu vulnerabilidad, otras tu firmeza; reconoce la situación y conecta con lo que se requiere de ti misma.

O. Opciones

Sé una generadora de opciones sin depender de tu instinto, basándote en un proceso. En inglés hay un término que describe esto perfecto: waypower, la capacidad mental de generar más de una manera efectiva de resolver un problema y alcanzar un objetivo. ¿Cómo? Con estas cuatro herramientas:

No te vuelvas emocionalmente dependiente. Permite un momento, aunque sea mínimo, para la reflexión racional.

Apóyate en los demás. Entiende tu papel dentro un todo: qué quiere/necesita la gente que está a mi alrededor para poder actuar mejor ante esta situación.

Da un paso atrás. Encuentra un espacio para poder entender la situación, el contexto y así dar más y mejores opciones.

Toma acción. Comprométete con una de las opciones y usa tu liderazgo para que los demás se unan a ese compromiso.

V. Vista panorámica

Tu opinión como líder tiene un peso, por eso es tan importante que valides tu punto de vista desde muchas direcciones, en especial aquella que pueden aportar los expertos en tu equipo. Tener una vista panorámica de tus opciones elimina la posibilidad de que una decisión tuya sea el reflejo exclusivo de tus propios juicios y prejuicios. Recurre a preguntas como:

¿Cuál es mi vista de esta situación? Estás viendo bien, tienes suficiente claridad, el panorama está abierto.

¿Que podría distorsionar mi punto de vista? Prejuicios, dudas, inseguridades, creencias, antecedentes.

¿Como valido mi punto de vista? Cuestiona qué amenazas y oportunidades detectas y si éstas vienen tu enojo, prisa, claridad mental…

E. Enfrenta

Debes tener ahora claridad mental sobre tu objetivo, las opciones diferentes y qué factores podrían estar nublando tu visión. Ahora, como líder, es hora de comunicar y sumar a tu equipo. Es común que tu equipo sepa qué hacer y cómo hacerlo, pero a veces, como líderes, olvidamos que la pregunta más importante que debemos contestar es por qué. Un motivo poderoso y común es el centro del éxito del trabajo en equipo, permite compromiso, da claridad y promueve la comunicación.

Aquí un consejo de oro: delega con confianza a aquellos que tienen más conocimiento que tú en ciertas áreas; sólo así puedes abarcar más, crecer el negocio. Si lo que estás haciendo lo puede hacer alguien más, probablemente mejor que tú, usa tú tiempo para enfocarte en cosas de alto valor. Esta es la diferencia entre ser estratégica y ser táctica.

El modelo MOVE es la teoría, pero puedes practicarlo siendo mucho más consciente de quién eres y cómo te comportas como líder. La próxima vez que te encuentres en una disyuntiva de decisión entre tus impulsos y tu razón, califica tus reacciones del 1 al 10:

¿Qué tan calmada me encuentro en esta situación retadora?

¿Qué tan clara estoy siendo con mis expectativas y necesidades? • ¿Qué tanta curiosidad estoy permitiéndome?

¿Qué tan valiente estoy siendo?

¿Qué tan compasivo estoy siendo?

Usa este test para establecer una intención y ponla en práctica con el modelo MOVE:

Identifica qué pequeños cambios puedes hacer en tu comportamiento para generar un mejor resultado.

Prueba micro comportamientos con tu equipo en tiempo real: no reacciones indistintamente, haz espacio para la reflexión, permite ampliar tu vista retando a que los demás brinden opiniones y conocimiento.

Haz de este modelo un hábito y te convertirás en una mejor líder.

