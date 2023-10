La partida de Luis Miguel Castillo Lavagnino, Presidente de Grupo Mariposa

De espíritu emprendedor, y una fuerte convicción de que las empresas pueden contribuir a transformar el mundo en un lugar mejor, Luis Miguel Castillo Lavagnino lideró el crecimiento de Grupo Mariposa con la visión de ser parte de las soluciones a los desafíos globales y locales, a la par de generar prosperidad para las comunidades con un liderazgo que contribuyó a convertir a los colaboradores de la empresa en protagonistas y artífices del cambio.

Luis Miguel nació en Guatemala en 1973 e ingresó a Grupo Mariposa en 1995. Era Licenciado en Administración de empresas por la Universidad de Boston y recientemente fue reconocido como el “BRAVO Visionary Business Leader of the Year 2023”, por parte del Council of the Americas. Este importante reconocimiento, le fue otorgado por su espíritu emprendedor y su fuerte compromiso para impulsar el desarrollo sostenible en América Latina.

Luis Miguel, con su liderazgo, llevó a Grupo Mariposa a cruzar fronteras que parecían inimaginables. Siempre será recordado como el responsable de haber acelerado el crecimiento de la compañía, su gente, su propósito y sus sueños. Su visión era llevar el sabor de América Latina al mundo y conquistar el mercado de Estados Unidos.

Su calidad humana y su visión han dejado una gran huella, que hoy se convierten en su legado, el sueño de Luis Miguel de transformar el mundo en un lugar mejor queda en cada uno de nosotros, como una guía para continuar el camino del crecimiento con propósito.

En nombre de sus más de 16,000 colaboradores en 20 países, y sus aliados de negocio, Grupo Mariposa presenta sus más sinceras condolencias a toda su familia, especialmente a su esposa e hijos.

Los detalles de Grupo Mariposa

Es un conglomerado de alimentos y bebidas con 130 años de historia, se destaca como el embotellador de PepsiCo más antiguo fuera de Estados Unidos. En la década de 1990, atravesaron una fase de globalización transformadora y se convirtieron en un actor importante de la industria. Su enfoque con visión de futuro los ha llevado a un éxito notable, con ventas en 20 mercados americanos, incluidos México y Estados Unidos.

En particular, Grupo Mariposa empodera a más de dos millones de pequeñas y medianas empresas, o “tiendas de barrio”, transformándolas en centros de servicios integrados para las comunidades. Su fuerte compromiso con la sostenibilidad se ejemplifica con la emisión en 2022 del primer bono vinculado a la sostenibilidad (SLB), que los posiciona como líderes de la industria en descarbonización y desarrollo de la economía circular.

Lo que distingue al Grupo Mariposa es su dedicación por erradicar la pobreza multidimensional, comenzando desde sus propias empresas. Esta iniciativa abarca más que salarios justos; se extiende a mejorar el acceso de los empleados y sus familias a la salud, la nutrición, la vivienda, la educación y el emprendimiento, con el objetivo de influir en toda la cadena de valor del Grupo Mariposa.

Grupo Mariposa está integrado por cuatro unidades de negocios: CBC empresa enfocada en producción y distribución de bebidas con el portafolio más amplio de la región, embotellador de PepsiCo; Beliv, empresa que está transformando la industria de bebidas a través de la innovación y el desarrollo de opciones con ingredientes naturales, funcionalidad y nutrición; Bia, empresa de alimentos de más rápido crecimiento en la región enfocada en café, culinarios y snacks dulces y Apex Capital, que es un private equity enfocado en empresas de consumo masivo.