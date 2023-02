The Last Of Us: quién es el personaje que mejor te identifica

Lo sabemos, la conversación del mundo entero está centrada en una de las producciones más esperadas del año: la adaptación del famoso videojuego The Last Of Us que recientemente llegó a la pantalla chica bajo la producción de la casa HBO, con la participación creativa del co-creador, Neil Druckmann, quien también fuera escritor y director del videojuego original.

Sin lugar a duda, la proyección televisiva de The Last Of Us está superando las expectativas en rating gracias a los grandes esfuerzos de creación artística que le permiten honrar, por un lado, la esencia íntegra y fidedigna de esta historia apocalíptica, mientras que, por otro, retoma plot points para transformarlos y adaptarlos a una psicología de personajes un poco más moldeable.

En este sentido, Neil Druckmann ha dicho en entrevistas con diversos medios que la serie profundiza en explicaciones de la trama, como hacer de la infección de Ellie una condición científicamente veraz, mientras que en el juego sólo se insinúan ligeros rasgos de su origen.

La adaptación en streaming por HBO representa una posibilidad de expandir los escenarios posibles para cada personaje y, en su conjunto, para la trama, desenvolviéndose en situaciones de mayor profundidad y nuevas alternativas.

Para hacerlo posible, la producción trabajó en locaciones fidedignas, como los enormes escenarios apocalípticos que sólo se usaron una vez, incluso para escenas breves de más de un minuto de duración, como el interior del edificio del Capitolio. Druckmann ha revelado que para mantener la exuberancia del juego y hacerlo más realista, el equipo tomó como referente los libros de arte de Naughty Dog, la empresa que desarrolló los videojuegos.

Además, docenas de actores y actrices extras recibieron una capacitación de movimiento para entrenar su movimiento como infectados, al mismo tiempo que el maquillaje protésico estuvo especialmente diseñado para no terminar en el personaje de “zombi típico”.

Encuentra tu mímesis en The Last Of Us

Si bien la psicología de los personajes se mantiene delicadamente alineada a la naturaleza del videojuego original, algunos personajes sí presentan flexibilidad en carácter y temperamento. Te decimos cuáles son las características que podrían identificarte más con algunos de ellos.

¿Con cuál te identificas?

