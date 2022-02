Adyen, la firma que procesa muchos de tus pagos, ve una época dorada del ecommerce

Puede que el nombre de Adyen no te diga nada, pero la siguiente vez que pagues un Uber con tu tarjeta de crédito o débito, abones la mensualidad de tu cuenta de Spotify o compres en una Farmacia del Ahorro piensa en esa empresa, ya que es la encargada de procesar tus transacciones y millones más al día para estas y otras marcas en México.

Nació en 2006 como una startup en Países Bajos, pero hoy Adyen es un titán tecnológico valuado en más de 50,000 millones de dólares, según el reporte” Titans of Tech 2021: a prueba de pandemias”, de GP Bullhound. Aterrizó en México en 2016 y desde entonces ha visto la evolución del comercio digital en el país, acelerada en los últimos dos años por la pandemia de Covid-19.

En entrevista con Forbes México, el country manager de Adyen México, Erick MacKinney, no escatima en afirmar que el comercio digital o ecommerce vive una época dorada. No es solo retórica. El directivo ofrece algunos datos: entre 2016 y 2019 el volumen de ventas retail vía digital era de 5%, para 2021 es de 20%. Es decir, la pandemia cuadruplicó la participación del ecommerce.

América Latina ha sido una de las regiones con mayor incremento en comercio digital, solo por debajo del sudeste de Asia. De acuerdo con eMarketer, la proyección de ventas a nivel global indica que en 2025 casi el 24% de las ventas totales de retail serán a través del ecommerce. México no estará exento de ese boom, ya que está dentro del top ten con mayor crecimiento en comercio online.

“En los últimos dos años se transformó por completo el volumen de comercio electrónico en México, proveniente no solo de transacciones hechas en navegadores, sino también todo el tráfico que han traído las aplicaciones. Eso habla de una participación mucho más activa de los consumidores mexicanos en la economía digital”, refiere Erick MacKinney.

El ejecutivo opta por reservarse el número de transacciones que procesan al día en México, pero comparte que año con año crecen a doble digito. “Por sexto año hemos tenido un crecimiento de dos dígitos, esto no se desacelera. La pandemia nos puso en un nuevo escalón. Se adelantó el comercio electrónico entre tres y cinco años. No esperábamos ver estos volúmenes hasta 2023 o 2024”.

“El mexicano ya es más susceptible a esa a esos contrastes de la compra en línea a la compra tradicional. El mexicano se acostumbra a ese nivel de servicio y nota cuando hay una desconexión entre la estrategia digital, no es más que una buena intención del equipo de marketing, pero no es una verdadera transformación digital desde el centro de la estrategia de negocios”. Erick MacKinney, country manager de Adyen México.

La pandemia orilló a miles de personas a recurrir a comprar vía digital por motivos sanitarios: salir era exponerse a un contagio. Pero los consumidores no abandonaron esta práctica tras el confinamiento de 2020 debido a que encontraron conveniencia en comprar en línea y recibir a domicilio.

“Una vez que conociste lo que es pagar en línea es difícil que no aceptes que tu tarjeta pase en cualquier otro comercio”, apunta Erick.

De hecho, de acuerdo con Mercado Libre, los baby boomers ─personas que nacieron entre 1945 y 1966─ fueron el grupo que más creció dentro del comercio digital en 2021, sobre todo con las categorías de jardinería y exteriores; sin embargo, también participaron en el incremento de consumo masivo, como productos de supermercado.

El country manager de Adyen México considera además que el auge de los neobancos representa una oportunidad de oro para acelerar todavía más la época dorada que vive el comercio digital: “México sigue siendo una sociedad poco bancarizada. La mayoría de la población no tiene acceso a instrumentos digitales de pago y el tema de la bancarización es una agenda pendiente”.

Actualmente “la sociedad bancarizada ya genera un volumen importante de transacciones y sobre todo un hábito de consumo totalmente inclinado hacia los canales digitales. Por eso, a lo largo de los últimos 10 años México se convirtió en la principal economía de marcas internacionales como Spotify, Uber, Netflix, porque hay un potencial enorme”, y es ahí donde entran los neobancos.

“Los comercios que están siendo más exitosos en controlar el fraude en México son aquellos que conocen muy bien a su cliente, eliminar al defraudador por contraste con su buen cliente. Se pasó de postura proteccionista de hace algunos años a pensar en cómo maximizo el conocer mejor a mi cliente, al saber que es la quinta vez que regresa a comprar, que no está comprando con una tarjeta nueva sino es la que siempre he conocido”. Erick MacKinney, country manager de Adyen México.

“Aunque la mayoría de la población sigue utilizando el efectivo para pagar productos y servicios que no están digitalizados”, dice MacKinney, “entre más optimizamos el procesamiento de tarjetas de crédito y débito en digital, más se adoptan estos métodos de pago. Un ejemplo clarísimo es la adopción de los neobancos o bancos digitales que han incrementado el número de tarjetahabientes”.

“Son tarjetahabientes que están haciendo transacciones, no son tarjetas de nómina que no se están utilizando, no son reemplazos de tarjetas que no se están utilizando y entre más optimizamos la operación de tarjetas de crédito y débito, la participación del efectivo decrece”.

Sin embargo, reconoce, será complicado pensar en un desplazamiento total del efectivo, ya que México es una economía ampliamente sustentada en la informalidad, donde el principal medio de pago es el dinero físico.

“No debemos reinventar la rueda en México para transformar el ecosistema de pagos. En el mundo hay muchas referencias de regulaciones, de mejores prácticas, de estándares tecnológicos que puedan llevar a México al siguiente nivel porque sin duda el potencial del mercado está ahí, hay un consumidor que perfectamente puede ser alcanzado por las estrategias de digitalización de los comercios”, refiere el directivo de Adyen México.

Y cierra: “en México el 90% de la población tiene acceso a internet a través de un dispositivo móvil. No todo mundo tiene una computadora o un navegador, pero sin duda todo mundo puede usar Rappi a través de su teléfono. Por eso la oportunidad tan grande que representa para las fintech toda la propuesta de digitalización”.

