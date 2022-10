AMLO abre puerta a que aerolíneas extranjeras operen rutas nacionales

Aunque está prohibido por la ley, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno analiza abrir completamente a operadores extranjeros el espacio aéreo mexicano a fin de que puedan ofrecer sus servicios en el país.

Y es que de acuerdo con documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, por instrucciones del tabasqueño, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) diseñó un plan para que las aerolíneas operadoras de otros países puedan ofertar sus servicios a diversos destinos nacionales en el AIFA y con ello aumentar la demanda a 120 operaciones diarias.

“Lo estamos analizando, vamos a fortalecer toda la aviación comercial porque hablábamos de que hay capitales de estados donde no tienen servicio aéreo, hablamos de Victoria y hablábamos de Tepic y debe haber otras, no sé si Colima; Manzanillo, sí; Xalapa, no; pero está cerca ahí Veracruz, pero sí son tres y muchas ciudades tienen aeropuerto.

“Y no descartamos también, nada más que eso hasta lo último, el que se abra la posibilidad para que líneas extranjeras puedan dar servicio, siempre y cuando, esto ayude a reducir los costos, porque si no hay competencia, un boleto al interior del país a veces cuesta más que un boleto al extranjero”, planteó el jefe del Ejecutivo federal.

Por ejemplo, según la Sedena, una de las acciones es que las aerolíneas de otros países, como Emiratos Árabes Unidos, Portugal y Turquía puedan implementar rutas de Cancún a Santa Lucía y de Cancún hacia sus países de origen.

De acuerdo con el artículo 17 bis de la Ley de Aviación Civil no están permitidas las prácticas de cabotaje por parte de permisionarios extranjeros en el territorio.

Plantea a Aeromar e Interjet abonos para liquidar deuda al SAT

A fin de ayudar a la aviación comercial, el presidente López Obrador dijo que en los planes de reestructura de Interjet y Aeromar, se puede negociar con su administración la liquidación de sus múltiples adeudos, entre ellos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en pagos pequeños.

Señaló que para hacer válido esto, las aerolíneas en conflicto deben procurar primer atender las demandas de sus trabajadores, como el pago de salarios, y que no haya despidos.

“Ahorita tiene conflicto y problema Aeromar porque tiene adeudos, con el SAT, con los trabajadores. Esa línea, por ejemplo, quisiéramos nosotros que algún inversionista quiera participar y nosotros podríamos ayudar a que nos paguen en plazos.

“Que primero atiendan a los trabajadores, para que no sean despedidos, pero eso requiere inyectarle capital fresco, nuevo y lo del SAT, lo que tiene que ver con la deuda, en plazos, para que no fracase la línea por que esta empresa viajaba a ciudades como Costa Rica, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Colima, Tepic, hasta Salina Cruz”, añadió.

