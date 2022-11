AMLO nombra su proyecto como ‘humanismo mexicano’: ‘el pueblo es el único sostén’

En su último informe del año y ante un zócalo repleto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el pueblo es el único sostén del proyecto político de la Cuarta Transformación.

En lo que definió “humanismo mexicano”, el mandatario federal dijo que en el país ya no domina la oligarquía, sino una democracia donde la predilección de los pobres es el eje del movimiento político que encabeza, es decir, una mejor distribución de la riqueza.

Consideró que la materia esencial de su proyecto político viene de la grandeza cultural y de la fecunda historia política del país. Dijo que en política, su movimiento no acepta el derrotismo y la lucha contra los privilegios.

“Lo principal es tener amor al pueblo, querer al pueblo, profundo amor al pueblo”, sostuvo junto a los aspirantes de su partido que buscan la Presidencia en 2024.

“La política es entre otras cosas pensamiento y acción, y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar como definir en el terreno teórico el modelo que estamos aplicando, mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano porque tenemos que buscar un distintivo”.

“Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano”, arengó.

En su discurso, afirmó que la marcha como la de hoy es una muestra de que se está ganando la batalla contra el racismio, el clasismo y la discriminación en todas sus expresiones.

“México es santuario de las libertades. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hace unos días, sin ningún obstáculo, hicieron su cumbre los personajes de la ultraderecha. Nunca más deseamos aplicar el Artículo 33 de la Constitución y no queremos llamar a nadie extranjero pernicioso, este país es de libertades y tenemos vocación democrática y de justicia”, expresó.

La multitud de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador hicieron que un recorrido de alrededor de 4 kilómetros, que se transita en una hora, se volviera de casi seis horas horas, sin embargo, el ánimo de la gente y el mandatario nunca decayó.

Cinco horas con 50 minutos caminó López Obrador, a veces apachurrado, a veces sofocado por el calor, a veces pidiendo el paso. Empero, se empapó de pueblo.

Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, caminaron junto al mandatario. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, decidió adelantarse al Zócalo para esperar al primer mandatario.

En su úlitmo informe de gobierno del año, López Obrador agradeció a quienes junto al él marcharon y afirmó que para su sorpresa, muchos de ellos fueron jóvenes, por lo que se reafirma el relevo generacional en la política del país.

“Me da mucho gusto estar con ustedes, ya saben lo que decía Martí, amor con amor se paga, y hay algo que quiero compartir con ustedes, dos reflexiones cortas, breves. Una que me llamó mucho la atención y que me hizo muy feliz y es que la mayoria de los que participaron en la marcha son jóvenes; hay relevo generacional.

“Y también, no podría yo iniciar mi texto sin antes recordar y ofrecer este acto a los que fueron precursores y se nos adelantaron y van a seguir estando con nosotros siempre porque son como esos hombres que cierran los ojos, pero se quedan velando. Les dedicamos a ellos este acto porque comenzamos a luchar muy temprano, hace muchos años”, lanzó el jefe del Ejecutivo federal ante una plancha repleta de militantes de Morena, el PT, organizaciones sociales y demás.

La euforia de la gente era tal, que las peticiones de reelección hacia el mandatario federal llovieron en eco. No obstante, tuvo que detener su discurso para asegurar a los asistentes que él está por la por la democracia efectiva.

“Deseo a todas los mexicanos, con hechos, deseo explicarles lo que se ha realizado hasta ahora y lo que deberá terminar al final de mi encargo presidencial. ¡No a la relección, nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no releección!”.

El tabasqueño enumeró 110 acciones que su administración ha realizado al cumplirse 4 años de mandato como el reparto equitativo del presupuesto a través de diversos programas sociales, privilegiando, aseguró, a las familias que menos recursos poseen.

Dijo que de los 35 millones de familias que hay en el país, alrededor del 85% recibe un apoyo gubernamental y que el 15% restante se beneficia de mejores condiciones de desarrollo, pagando menos impuestos, gasolinas y electricidad a bajo costo así como la erradicación y el influyentismo.

En la víspera del aumento al salario mínimo, el jefe del Ejecutivo federal confió que los sectores patronal, obrero y gubernamental puedan encontrar un acuerdo que permita que el salario se incremente el próximo año en un 20%, a fin de que al final del sexenio el aumento real sea del 100%.

Comentó que a lo largo de su gobierno se ha fortalecido la Hacienda Pública con 1 billón 890 mil millones de pesos adicionales.

Confió en que la economía del país siga estable para lograr una tasa de crecimiento para 2023 y 2024 del 3.5%. Apuntó que pese a que se destinó un subsidio para amortiguar el incremento de los combustibles por los conflictos geopolíticos, las finanzas públicas se mantienen estables y en crecimiento.

“Quisiera explicarlo un poco, si no tomamos la decisión de subsidiar la gasolina, no tendríamos una inflación de 8.1, sino de 13%, y la inflación es un impuesto oneroso que afecta más a los pobres”.

En ese sentido, sostuvo que durante los cuatro años de su gobierno, se han recuperado alrededor de 236 mil 134 millones de pesos en el combate al huachicol.

En cuanto a austeridad, dijo que se han logrado ahorros por 574 mil millones de pesos, por ejemplo, señaló que este año la Presidencia ejercerá poco menos de 600 millones de pesos de los 3,600 millones de pesos ejercidos en el úlitmo año del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“El poder es humildad y la austeridad no es un asunto adminsitartivo sino de principios. por eso en neustro gobierno no hay lujos y derroche”.

“Por eso no importan los insultos e incluso la calumnia, o les pregunto. ¿Regresamos al tiempo de la prensa alquilada o vendida?”, lanzó.

Destacó que su gobierno ha hecho una importante inversión en infraestructura, en obras tales como la refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, y que en breve comenzará a producir combustibles, así como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que cada día incrementa su afluencia.

“Que no coman ansias nuestros adversarios conservadores, ya va a empezar a producir gasolina y diésel. Se acuerdan de lo que decían del aeropuerto que no iba a ser utilizado y ya empezó el aeropuerto a tener cada vez más pasajeros, un promedio de 8 mil passajeros diarios y aunque no lo quieran aceptar es uno de los mejores aeropuertos del mundo”, sostuvo.

En cuanto a la política energética, López Obrador aseveró que se está fortaleciendo la soberanía energética de México y para ello se ha inyectado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alrededor de 9,300 millones de dólares para incrementar su capacidad en hasta 10 mil megawatts.

Enfatizó que se han puesto en marcha 38 proyectos energéticos priorizando las energías limpias con la renovación y modernización de 16 hidroeléctricas y la construcción de un parque solar en Puerto Peñasco, Sonora.

Sobre el Tren Maya, López Obrador dijo que a partir de julio del próximo año llegarán 42 trenes que ya se fabrican en Ciudad Sahagún, Hidalgo, por parte de Alstom-Bombardier y que correrán en los 1,554 kilómetros de la vía del ferrocarril.

“Vamos a presumir, pedimos disculpas, es la obra ferroviaria más grande que se construye actualmente en el mundo”.

Respecto a la relación con Estados Unidos, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo que se mantiene en el respeto a la soberanía y en el pie de igualdad. Afirmó que con los gobiernos estatales de aquel país así como con diputados y senadores no habrá confrontación siempre y cuando no atenten con políticas la dignidad de los mexicanos en aquel país.

Señaló que este año, en materia de remesas se captarán alrededor de 60 mil millones de dólares, siendo este concepto la principal fuente de ingresos del gobierno federal y que benefician a alrededor de 10 mil millones de pesos.

Al evento acudieron Francisco Cervantes, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial; Antonio del Valle Perochena, líder del Consejo Mexicano de Negocios, y el empresario Carlos Bremer, entre otros representantes del sector empresarial.

Al presidente de la República también lo arroparon los 21 gobernadores emanados de Morena, así como todos los miembros de su gabinete legal y ampliado.

