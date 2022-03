AMLO presume que por ventas de su libro ‘A mitad del camino’ recibirá 3 mdp

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su más reciente libro A mitad del camino, publicado por Editorial Planeta en 2021, ha vendido alrededor de 200 mil unidades, por lo cual recibirá en regalías alrededor de 3 millones de pesos.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que por cada ejemplar, la editorial le paga el 12% de su valor, por lo que hasta el momento se ha alcanzado dicha cifra.

Al respecto de su testamento político, el jefe del Ejecutivo federal enfatizó que su meta de vida no está en acumular bienes materiales y que vive sólo con lo básico, por lo que buscará qué hacer con los 3 millones de pesos que recibirá por las ventas de su libro.

“Ahora me voy a rayar, el libro que escribí y esto no le va a gustar a mis opositores, el de la mitad del camino, que ha vendido mucho, es el libro más vendido sobre temas políticos y sociales en el país, se han vendido más de 200 mil ejemplares, entonces una vez pagando impuestos, voy a recibir como 3 millones de pesos porque me dan el 12% de cada libro vendido.

“Vamos a ver qué hacemos con ese dinero, lo otro es lo político, explicar ahí en que me inspiro, ya lo saben, en Hidalgo, Morelos, en Juárez, en el General Lázaro Cárdenas y que pienso del prójimo y por qué se debe luchar en la vida”, comentó López Obrador.

“Ya tenía escrito lo que deseo, no tiene que ver con bienes materiales porque no poseo bienes materiales. Ya lo he dicho, no me importa el dinero, tengo ingresos para lo básico y soy feliz”, reiteró.

A mitad del camino, fue presentado por el presidente de la República en agosto de 2021, en el cual hace un balance de lo que su administración ha logrado en 3 años de gobierno. En ese momento, hizo un llamado a que sus opositores lo leyeran y entendieran las razones de su proyecto político.

El libro esta compuesto por cuatro capítulos: El presente; La política exterior; Los opositores y El porvenir.

Por ejemplo, el presidente López Obrador detalló que en el capítulo sobre la política exterior habla de la relación que tuvo con el expresidente estadounidense Donald Trump.

