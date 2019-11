Apuñalan a 3 turistas mexicanos en Jordania

Tres turistas mexicanos, junto con su guía y un agente de los servicios de seguridad, fueron apuñalados este miércoles en el sitio arqueológico de Gerasa, en el noroeste de Jordania, confirmó la embajada de nuestro país en Jordania.

De inmediato, el embajador en Ammán, Roberto Rodríguez Hernández, se trasladó al hospital para brindar atención a los connacionales afectados, agregó la representación diplomática en un mensaje en Twitter.

Por la misma vía, el canciller Marcelo Ebrard reportó que uno de las heridos se encuentra grave.

Inicialmente, fuentes de seguridad de Jordania indicaron que los turistas eran mujeres españolas, pero después informaron que era mexicanas.

Varios videos publicados en redes sociales mostraron a una mujer ensangrentada tendida en el suelo, mientras otra, presa del pánico, llevaba la camiseta manchada de sangre.

Video taken after the attack on western tourists in #Jerash 30 miles north of #Amman. Jerash is home to ancient Roman ruins and a popular tourist destination. reports speak of 2 Jordanians, 3 #Mexicans, 1 #Swiss tourist were injured. motive of attacker is unknown yet. #Jordan pic.twitter.com/4rgg1jy23q

