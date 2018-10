Aquí sí puedes ubicar las casillas de la consulta del NAIM

Si eres de los internautas que están tratando de ubicar la casilla más cercana para votar en la consulta del nuevo aeropuerto y no has podido, no es tu conexión a internet -ni tu cache- la razón por la que no puedes abrir esa página, ya que el sitio oficial mexicodecide.com.mx no está funcionando.

Esa situación ha generado molestia entre quienes quieren entrar al sitio para saber cuál es la mesa de recepción de voto más cercana a su ubicación actual.

Lee: Se cae página oficial de la consulta del nuevo aeropuerto

Ante estas fallas, la plataforma México Decide difundió en Twitter los puntos donde están instaladas las casillas para participar en la consulta sobre el nuevo aeropuerto en las 16 alcaldías de la capital, haciendo uso de infografías de cada una de las 16 las alcaldías.

PUBLICIDAD

A la par, a través de Facebook también compartió un listado con los puntos donde están instaladas las mesas receptoras en los demás estados de la República:

Ubica tu casilla y participa este 25, 26, 27 y 28 de octubre en la Consulta Nacional del Nuevo Aeropuerto. Posted by México Decide on Wednesday, October 24, 2018

Aquí también puedes consultar los puntos de las casillas:

Ubica dónde votar en CDMX en la consulta del Nuevo Aeropuerto

Con información de Notimex.