Promesas 2023, crecimiento a pesar de las adversidades

La economía mexicana cerró 2022 con una inflación de 7.82%. Este fue un duro golpe para la economía, considerando el constante incremento de muchos de los productos de la canasta básica (y también de otros tantos que no forman parte de ese grupo).

La realidad es que, durante este año, quizá no observemos mejores condiciones económicas. Así lo vaticinó Banxico, en su “Reporte de Estabilidad Financiera” de diciembre de 2022, en el que menciona aspectos que podrían presionar la economía, como el incremento de las tasas de interés, la posibilidad de una mayor desaceleración en China (por el recrudecimiento de la crisis inmobiliaria, y los cierres derivados de Covid-19), los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania, y un entorno inflacionario que quizá se mantenga con tasas a la alza. Otro aspecto que menciona el documento, y que particularmente es importante para los objetivos de los emprendedores, es que el otorgamiento de crédito continúa sin registrar una reactivación robusta. Esto coincide perfectamente con la respuesta de las 280 empresas que aplicaron para esta edición de “30 Promesas de los Negocios Forbes”: sólo 23.6% tiene un crédito bancario y 36.8% ha recibido recursos de algún fondo privado.

Esta edición, particularmente especial porque se cumplen 10 ediciones de este listado, se caracteriza porque tuvimos la mayor convocatoria de todas las ediciones. También logramos una mayor participación femenina: 26.2%. Otro dato que llamó nuestra atención fue que, en la edición 2022, 29% de las empresas fueron incubadas en alguna aceleradora; este año 42.1% lo fue. Además, 36.8% recibió recursos de algún fondo privado, contra 23% del año pasado. De acuerdo con cifras de Trasactional Track Record (TTR), las empresas en México levantaron capital por 2,513 mdd en 2022, 40% menos que lo recaudado el año anterior.

Las empresas de este listado, como ha sucedido en los demás, son innovadoras y con un gran espíritu de crecimiento, como es el caso de Aromaria, que se ha hecho de un lugar muy importante en la industria de los aromas, específicamente de los logos olfativos. WasCo también es muestra de esto, con su búsqueda incansable de un sustituto para el cemento; Jetz App, que busca revolucionar la proveeduría de refacciones para talleres mecánicos; o La Cana, una empresa que lleva a cabo una labor social digna de reconocerse (trabaja con mujeres privadas de su libertad para manufacturar diversos productos que ponen a la venta a través de una tienda en línea). Su objetivo es generar ingresos para estas mujeres, contribuir a la readaptación social y enseñar otras actividades productivas que les permita, al salir, continuar generando recursos.

Te invitamos a conocer estas 30 historias de emprendimiento. 30 historias que tienen el objetivo de inspirar y mostrarte que no importa si el entorno económico es adverso, si la inflación es alta o si la burocracia es excesiva. Los protagonistas han demostrado que no existen límites, ni problemáticas que no se puedan sortear cuando existe voluntad de cambio y de progreso.

METODOLOGÍA

La selección de las “30 Promesas de los Negocios Forbes 2023” se hizo a partir de 280 solicitudes recibidas. La convocatoria se abrió el pasado mes de octubre y cerró en diciembre. Como en cada edición, el equipo editorial tuvo el apoyo de mentores que colaboraron en la elección de las 30 empresas. Nos centramos en historias inspiradoras e innovadoras, que retan la manera en que tradicionalmente se satisfacen ciertas necesidades y que apoyan el desarrollo de su comunidad. Nuestros mentores fueron Liliana Reyes, directora general de la AMEXCAP; Regina Zurutuza, Socia de 500 Global y Denis Yris, fundador y ceo de Wortev Capital. A ellos les agradecemos su contribución.