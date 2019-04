Asesinan a secretario del exjefe del Estado Mayor Presidencial

La policía de Tlalnepantla reportó el asesinato del Teniente Coronel en retiro, Sergio Armando Hernández Vega, quien se desempeñó en el sexenio pasado como secretario particular del jefe del Estado Mayor Presidencial, general Roberto Miranda.

De acuerdo a autoridades policiales de Tlalnepantla, el cuerpo fue hallado en el interior de su casa, en horas de la madrugada. Reportes preliminares indicaron el militar en retiro se resistió a un asalto.

Sergio Hernández Vega, ex secretario particular del ex jefe del Estado Mayor Presidencial, fue asesinado durante un robo a su casa, informó la policía de Tlalnepantla.

Lee también: Aumenta percepción de inseguridad: 3 de cada 4 mexicanos se sienten en riesgo

El informe de las fuerzas de seguridad explicó que “en una habitación destinada a baño, sobre el suelo, vestido y sin calzar, presentando los ojos cubiertos con una corbata roja y un pedazo de tela; y en el interior de la boca un calcetín gris, así como en la muñeca de la mano izquierda se le aprecia atado un pedazo de piola; en posición decúbito dorsal, extremidad cefálica con dirección al poniente, extremidades inferiores al oriente, apreciándosele lesiones en el cuello producidas por arma blanca”.

De acuerdo a Milenio, la carpeta JRDS0215170420192041, detalló que los restos del Teniente Coronel fueron reconocidos por su esposa.