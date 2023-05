Así es como esta cadena de supermercados abre sus anaqueles a pequeños productores

“Muy poca gente sabía que había limón en Oaxaca, no sé cómo supo Walmart”, asegura Sara Alavés, representante de Ñuu Sauvi, y ahora entregan a la cadena de supermercados dos tráileres a la semana, dejando a un lado a los intermediarios mejor conocidos como “coyotes”, además de mejorar su producción.

Ellos son uno de los 28,000 pequeños productores de fresa, manzana, naranja, nopales, hortalizas, entre otras, que la compañía apoya para mejorar sus procesos y puedan acceder a un mercado más grande, es decir, venderles de manera directa a grandes empresas.

La directora de Fundación Walmart, Gisela Noble, cuenta a Forbes México que en la actualidad hasta el 9.7% de las compras totales de las categorías donde están los productos vienen de pequeños productores, pero el objetivo es que representen menos al 20% para 2030.

Y es que, destaca en entrevista, la cadena de supermercados ha comprado en los últimos 5 años más de 2,000 millones de pesos, de una canasta de 24 productos de varias regiones del país; pero también les ha abierto las puertas a otras compañías como Nestlé, Bimbo, Jumex, entre otras.

Además, Gisela Noble destaca que han desarrollado a 28,000 pequeños productores, de los cuales los que se capacitan logran incrementar sus ingresos un 36% y lo que empiezas a conectarse al mercado sus ingresos avanzan hasta 81%.

Sara Alavés dice que ellos empezaron hace ocho años con la empresa buscando la manera de encontrar un comprador, sin embargo, nunca pensaron en Walmart porque se les hacía algo imposible, pero cuando llegó les cambió la vida

“Antes e movía mucho el ‘coyote’, había compradores que lo etiquetaban como Limón Michoacano de Colima, cuando nosotros empezamos a dar a conocer el limón, muy poca gente que había en Oaxaca, no sé cómo supo Walmart, somos el tercer estado productor, pero económicamente o los productores que estamos en este grupo se ha movido mucho”, explica.

Y es que, precisa, llevan casi 4 años en el programa con más altas que bajas, tiempo en el que cambiaron hasta la manera de sembrarlo, la cosecha, la poda, buscando la manera de cuidar la tierra lo mayor posible, por ejemplo, al no usar insecticidas.

La historia de Cítricos Tosagar es similar, ellos son productores de naranja en la zona del Espinal Veracruz, su representante Marcos Torres Posadas, indica que cuando empezaron a trabajar con la fundación fue como aprender a sembrar sus tierras de nuevo.

“Ya estábamos acostumbrados a los viejos, a lo que le echaban de abono, pero los frutos no crecían, cuando llega la Fundación nos empiezan a educar, pero costó trabajo, porque creíamos que sabíamos todos, pero empezamos a ver los resultados. Cuando nos fueron a capacitar fue como si estuviéramos en preescolar, a los agrónomos les llevaba una muestra, me daban una letanía, qué comprar, lo ocupábamos y no pasaba nada; con la capacitación nos ahorramos muchas cosas, sabemos en qué momento fertilizar, fumigar”, detalla.

Torres Posadas cuenta que antes pensaban que sus naranjas solo servían para jugo porque estaban manchadas, las cuales vendían a intermediarios, sin embargo, en los últimos tres años lograron ir mejorando la calidad y ahora además de venderle a Walmart, también lo hacen para Jumex.

Y es que cambiaron todo, antes les vendían los fungicidas que los vendedores querían, lo mismo con los fertilizantes, los cuales muchas veces no tenían resultado y sus cosechas seguían con los problemas, lo que implicaba un gran gasto.

Por lo que la naranja estaba sucia y pensaban que solo era buena para jugo; sin embargo, aprendieron que cambiando sus métodos podían tener un mejor producto, dejando atrás a los Coyotes, ahora le venden una parte a Jumex y otra a Walmart.

Gisela Noble dice que todo empezó por buscar una solución de cómo aliviar la pobreza, donde además de trabajar con los bancos de alimentos, empezaron a impulsar pequeños huertos familiares y temas de captación de agua de lluvia en comunidades indígenas.

La directora de Fundación Walmart explica que el 68% de las unidades productivas en el campo pertenecen a pequeños productores que viven por debajo de la línea de la pobreza y el 70% de ellos vende por medio de intermediarios, donde se van quedando las ganancias.

“Lo que intentamos con esto es ver qué pasa si conectamos a estas dos realidades distintas y cuáles son esas barreras, cómo compran las grandes empresas, pocas o casi nadie lo hacía con los pequeños por los mismos mitos: me entregan mal, producen mal, la calidad es mala, me van a quedar mal”, detalla.

Por lo que decidieron ir al campo y enseñar a los agricultores a producir, enseñarles a quién le van a vender, cómo es la calidad que requiere y tener un equipo de técnicos que los supervise para reducir los rechazos.

