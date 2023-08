Autos de lujo: Lexus seduce a México y esta es su nueva joya; solo habrá 60 unidades

La marca más joven de autos de lujo en el mundo, Lexus, de la japonesa Toyota, está conquistando México, pues a tan sólo 21 meses de haber llegado al país cuenta ya con un 5.4% de participación del mercado y esto lo celebra con el lanzamiento de su nueva joya deportiva: el LC 500.

Lexus presentó en Monterrey, entidad en la cual tiene mayor presencia, su octavo modelo de lujo en México en sus dos versiones, el LC 500 Coupé y el LC 500 Convertible, un auto deportivo que promete ser de colección, ya que únicamente estarán a la venta 60 unidades durante 3 años, 20 por año.

Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México, dio la bienvenida a México al LC500, el cual se lanzó en 2016 en Estados Unidos y que ha tenido una gran aceptación, al contar con un diseño, desempeño y tecnología “excepcionales”.

Precisó que aunque este modelo nació en el 2016, Lexus ha mantenido una mejora continua y como parte de su filosofía el LC 500 ha evolucionado, lo que se refleja en este modelo 2024 que están trayendo a México.

Desde Japón a México, este modelo con un motor V8 de 471 caballos de fuerza, del cual emana un sonido “único” que tomó 5 años generarlo, rompe con la tendencia de la electrificación, por lo cual será una edición limitada en México, donde tendrá un costo de 2.6 millones de pesos en el caso del LC 500 coupé y de 2.8 millones para el LC 500 Convertible.

Bajo su máxima expresión de “no más autos aburridos”, Jack Hollis, vicepresidente ejecutivo de Ventas de Toyota Motor Norteamérica, adelantó que será en el verano de 2026 cuando se deje de producir este modelo que corre hasta 250 kilómetros por hora.

El LC 500 ya está disponible bajo pedido y puede tardar 3 meses, ya que es una unidad que vendrá directamente de la planta Motomachi de Toyota y Lexus en Japón.

México ha sido de los afortunados para tener este modelo, ya que un número limitado de países tienen este vehículo en su mercado.

Con el arribo del LC 500, México ya tiene disponibles los 3 flagships de la marca: los modelos Lexus LS, LX y LC.

En el lanzamiento exclusivo del LC 500 estuvieron presentes los principales ejecutivos de Norteamérica de la marca: Mark Templin, President and Chief Executive Officer of Toyota Financial Services (TFS) USA; Dejuan Ross, Group Vice President and General Manager of Lexus Division y Andrew Gilleland, Vice President of Automotive Operations, Toyota Motor North America, Inc.; Héctor Hirata, Managing Director de Lexus de México, y Guillermo Díaz, Presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México.

Así como la participación especial de las voces Lexus, el actor Diego Boneta, quien consideró una total innovación al Lexus LC 500 y de Sulamit Elizondo, reconocida artista plástica.

MÁS CARACTERÍSTICAS DEL LC 500

Transmisión automática Direct-Shift de 10 velocidades con paletas de cambio de magnesio.

Un chasis desarrollado y estilizado y una cabina enfocada al conductor con materiales high end.

Tiene instalado el Lexus Safety System+ 2.5: un sistema de precolisión con detección de peatones con capacidades mejoradas de radar y cámara.

También detecta intersecciones de giro a la izquierda y detecta posibles peatones o vehículos con asistencia de seguimiento de carril y control de crucero por radar dinámico a todas las velocidades.

Con el lanzamiento de este modelo en México, Lexus prevé seguir consolidándose en el país, por lo que no será el único durante este año, en diciembre realizará otro.

Guillermo Díaz confío en que Lexus cerrará el año con la venta de 2,700 unidades de lujo en México.

Lexus está en el top 5 en el mercado de autos de lujo en el país y en 21 meses ha escalado por encima de marcas que ya tienen varios años en el país.

