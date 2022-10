Bancaria o departamental, ¿qué tarjeta de crédito te conviene más?

Es común que algunas personas confundan las tarjetas de crédito con las crediticias departamentales, aunque ambos tipos de plástico crediticio tienen sus diferencias. A continuación, veremos esto a detalle.

¿Qué es un crédito?

Pero primero debes saber que el crédito es la cantidad de dinero que te presta una institución financiera con la obligación de pagarlo con intereses en un plazo determinado. Existen diversos tipos de crédito: hipotecario, automotriz, empresarial y de consumo, en este último se sitúa la tarjeta de crédito.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2021), poco más de la mitad de la población adulta no ha tenido financiamiento formal. Entre las principales razones, mencionan que no les gusta endeudarse y que no cumplen con los requisitos.

En la actualidad puedes encontrar en el mercado diversos tipos de tarjetas, entre ellas se encuentra la tarjeta departamental, aunque es un producto que te permite hacer compras sin la necesidad de pagarlas al momento, al igual que la de crédito, no se trata del mismo producto financiero.

Características de la tarjeta de crédito bancaria

Es un medio de pago emitido por instituciones financieras.

Se trata de un producto de uso generalizado, es decir, que la puedes usar en cualquier establecimiento.

Si realizas tus compras en los días siguientes a tu fecha de corte, puedes financiarte hasta por 50 días sin pagar intereses.

Te da la posibilidad de retirar dinero en efectivo de cajeros automáticos.

Se llama “de crédito”, porque la institución financiera es quien te otorga el préstamo que debes pagar, de acuerdo al periodo que elijas y según los plazos negociados al contratarla.

Se trata de un crédito revolvente, porque cada vez que realices una compra utilizas tu línea de crédito, pero la recuperas conforme vas pagando.

Puedes acercarte a la Condusef en caso de enfrentar algún problema.

Características de la tarjeta departamental:

Es emitida por una empresa comercial.

Es de uso cerrado, ya que solo la puedes utilizar para realizar compras dentro de un solo comercio.

La tasa de interés suele ser más elevada que la otorgada por las instituciones financieras, ya que los requisitos solicitados para su apertura son mínimos.

El límite de crédito lo determina el comercio.

Por lo general, en este tipo de tarjetas no aplica comisión de apertura, anualidad, adicionales, ni cobro por robo o extravío.

A través de este producto puedes acceder a descuentos o promociones que se ofrezcan dentro del comercio.

Si enfrentas algún problema con este producto, la entidad pertinente para atender tu reclamación es Profeco.

Ahora que conoces las diferencias, evalúa los beneficios que te ofrece cada tarjeta y elige la que se ajuste a tus necesidades. Según datos oficiales, estos son los porcentajes de las personas que tienen distintos tipos de crédito en nuestro país:

20% Tarjeta de crédito departamental

11% Tarjeta de crédito bancaria

6% Crédito hipotecario

4% Crédito personal

2% Crédito grupal

2% Crédito de nómina

2% Crédito automotriz

Sin importar la decisión que tomes sobre la tarjeta que deseas solicitar, siempre tienes que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones financieras, todas ellas te permitirán manejar tu dinero de manera más eficiente y con el mejor cuidado de tu bolsillo:

Presupuesta tus compras, ya que esto te dará el tiempo para poder comparar precios y prever tus pagos.

Si optas por comprar bienes con tarjeta de crédito, procura que su vida útil sea mayor que el tiempo de la deuda (por ejemplo, electrodomésticos).

Cumple con tus pagos, ser totalero tiene sus ventajas y la mayor es no pagar intereses.

Una tarjeta, ya sea de crédito o departamental, no es una extensión de tu salario.

No abuses de las promociones a meses sin intereses, ya que comprometes tus ingresos a largo plazo.

Si te llama la atención contar con una tarjeta departamental, no te dejes llevar por la imagen del comercio y evalúa qué tanto utilizarás sus beneficios.

