ByteDance, propietaria de TikTok, advierte contra la mediocridad ante ascenso de la IA

El presidente ejecutivo de ByteDance, Liang Rubo, advirtió a los empleados en una reunión de toda la empresa que el propietario de TikTok corre el riesgo de volverse complaciente y caer en la mediocridad, ya que se enfrenta a los desafíos de nuevas empresas emergentes.

En una reunión en Singapur seguida por empleados de ByteDance de todo el mundo, Liang dijo que la rápida expansión de la compañía en los últimos años la había hecho menos eficiente, y que no había prestado suficiente atención a la tecnología de inteligencia artificial (IA), según una publicación de ByteDance sobre la reunión en las redes sociales.

“Nuestra empresa no es lo bastante sensible (a las nuevas tecnologías)”, afirmó Liang. “Por ejemplo, las discusiones sobre GPT no aparecieron en nuestra revisión tecnológica semestral hasta 2023, aunque GPT-1 ya se lanzó en 2018”.

GPT hace referencia a una técnica de aprendizaje automático que ha dotado al chatbot ChatGPT de OpenAI de una precisión similar a la humana.

A menudo se considera a ByteDance como la empresa líder mundial en algoritmos, ya que sus aplicaciones insignia, como TikTok, Douyin y Toutiao, cuentan con motores de recomendación dominantes.

Pero la empresa, apodada “App Factory” por sus frecuentes lanzamientos de aplicaciones móviles, ha sido lenta en la carrera de la IA que está trastornando el sector tecnológico.

Lee más: El propietario de TikTok, ByteDance, lanzó silenciosamente 4 aplicaciones de IA generativa impulsadas por GPT de OpenAI

ByteDance quiere apostar por la IA desarrollando nuevas apps

Otros magnates chinos de la tecnología, desde el fundador de JD.com, Richard Liu, hasta el presidente de Tencent, Pony Ma, también piden ahora a sus empresas que sean más eficientes y se abstengan de caer en la autocomplacencia.

Destacando el tardío comienzo de ByteDance en los modelos de fundación de IA, Liang dijo que las empresas con mejores modelos los crearon entre 2018 y 2021.

“Para muchos buenos equipos de startups, están muy familiarizados con la industria. Pueden detectar rápidamente cualquier proyecto nuevo que aparezca en GitHub, y entonces empiezan a buscar oportunidades de adquisición o asociación”, dijo, refiriéndose al depósito en línea de códigos informáticos.

Liang añadió que ByteDance estaba sufriendo demasiados trámites burocráticos internos a medida que la empresa se expandía, y ahora tardaba seis meses en trabajar en proyectos que una startup podría completar en un mes.

Recientemente, ByteDance se ha centrado más en la inteligencia artificial y abandonó algunas actividades, como los videojuegos. La empresa estuvo probando una serie de chatbots basados en IA, como “Doubao” en China y “Cici” y “ChitChop” en el extranjero.

La estrategia de ByteDance en materia de IA fue objeto de escrutinio el mes pasado después de que el medio de comunicación The Verge informó que había utilizado la tecnología de OpenAI para desarrollar su propia IA.

Aunque ByteDance afirmó que el uso del servicio de OpenAI era legal, OpenAI suspendió la cuenta de ByteDance a la espera de una investigación.

Con información de Reuters

Síguenos en X y recibe la información más destacada