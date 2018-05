Cancelar reforma energética sería un terrible error: Pemex

Para Carlos Treviño, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), la propuesta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de cancelar la reforma energética sería un “terrible error” y se le antoja imposible que ocurra este escenario.

“Si Pemex o el gobierno tuviera 200,000 millones de dólares (mdd) para los siguientes cinco años, y el gobierno federal decidiera invertirlos para hacer los negocios en el sector energético sería un terrible y craso error”, detalló el directivo durante su participación en el foro 100 líderes del sector energía 2018, respondiendo a López Obrador refiriéndose a él de manera indirecta como “uno de los cuatro candidatos”.

“Si alguien quisiera cancelar estos contratos, que fue la pregunta que me hicieron en Londres, y si alguien me instruye ahorita o más adelante cuando sea, ‘quiero que hagas cancelación de los contratos’, ¿lo podría hacer? La verdad es que no. No tendría manera de pagar la indemnización a mis contrapartes”, dijo Treviño.

López Obrador, el puntero en la carrera por la presidencia de acuerdo a la mayoría de las encuestas, ha prometido una consulta pública para revertir los cambios constitucionales del gobierno al sector energético, así como la revisión de los contratos petroleros, para redireccionar la política energética de México hacia la producción interna.

“¿Y el gobierno mexicano o Pemex tienen esa cantidad? La respuesta definitivamente es no”, agregó el exsecretario de egresos de Hacienda.

La cabeza de la empresa petrolera aseguró que si el próximo presidente le instruyera revertir la reforma no habría manera de pagar la indemnización a las empresas energéticas: “Los contratos no tienen una cláusula unilateral de salida. Es muy difícil deshacer estos contratos”.

El director general matizó que siempre es bueno que se revise lo que se ha hecho en materia de contratos.

“El trabajo que ha CNH es extraordinariamente excelente (…) No creo que alguien en la CNH tema que revise los contratos que hicieron. Fueron procesos transparentes y competitivos”, dijo Treviño.

Este país necesita más infraestructura para que se desarrolle el conocimiento y el empleo, y por ello es necesario que el sector privado asuma esos riesgos, desembolse los recursos, según el directivo.