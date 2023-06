CDO como CEO: ¿Un nuevo huésped en la C-suite?

Por: Yarid Ayala

Una nueva figura ha irrumpido en los últimos tiempos en la dirección general de varias empresas. Se trata del Chief Data Officer (CDO), un ejecutivo especializado en la gestión de datos, que cada vez más se está posicionando como director general de pequeñas y grandes empresas. Diversos estudios han analizado el impacto de distintos tipos de ejecutivos en la C-suite o alta dirección –como lo son el Chief Information Officer (CIO), el Chief Financial Officer (CFO) o el Chief Marketing Officer (CMO)—. Sin embargo, poco se sabe del impacto que tiene un CDO cuando es seleccionado para asumir el rol de CEO de una compañía.

En la etapa de transformación digital en la que se encuentran muchas empresas, se espera que se multiplique el número de CDOs que escalan a los puestos de dirección general. Es prioritario, por lo tanto, analizar esta nueva figura ejecutiva y sus impactos en la organización.

Existe una especial preocupación sobre qué características requiere un CDO para convertirse en un CEO exitoso. En un artículo publicado en Harvard Business Review, Elena Lytkina comenta que los CEO exitosos, entre otras cosas, toman decisiones rápidamente, entregan resultados y se adaptan proactivamente. Pero en el caso de los CDO, ¿estas mismas características son garantía éxito?, ¿son propias de dichos ejecutivos o, por el contrario, tendrán que desarrollarlas y adaptarse?

En una entrevista reciente, un CDO que ocupa la posición de CEO en una fintech nos mencionó que, dado que los directores de datos tienen mayor bagaje científico, son más analíticos y dados a experimentar. Esto, a su vez, los hace más proclives a desafiar el statu quo, lo cual podría representar un obstáculo para tener éxito como CEO. Otra característica con la que parecen contar, y que las empresas valoran en los ejecutivos en la C-suite, es la curiosidad intelectual.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Sin embargo, algunas características de las que pueden carecer los CDO, y que son vitales para su éxito como CEO, son las relacionadas con el liderazgo. Los directores de datos acostumbran a tener un perfil más nerd y, por tanto, suelen carecer de habilidades de liderazgo. Es crucial que estos nuevos líderes desarrollen este tipo de habilidades, ya que son necesarias para motivar y guiar a los equipos de trabajo. Ejemplos de estas habilidades incluyen comunicarcosas difíciles de manera sencilla, inspirar a otros o desarrollar su carisma.

Otra característica de la que carecen los directores de datos es la humildad intelectual. Los CDO normalmente cuentan con doctorados y son intelectualmente curiosos. Sin embargo, el lado oscuro de su erudición es que pueden llegar a ser arrogantes y poco humildes. Recientemente se ha puesto énfasis en dicho rasgo en el rol de un CEO, dado que se ha visto que los líderes humildes aumentan la satisfacción y el desempeño de sus seguidores.

Los CDO, como directores generales, están cambiando la forma en que las empresas hacen negocios. Sin embargo, como vimos, se enfrentan con una buena dosis de resistencia por parte del statu quo. Estos profesionales enfrentan diferentes desafíos y uno de ellos es el desarrollo de habilidades blandas y otras habilidades de liderazgo que quizás no tengan. Como parte de las habilidades blandas, la comunicación efectiva es crucial para explicar de forma comprensible la complejidad de las cosas. No hay duda de que los CDO son personas inteligentes que pueden presumir de un conjunto de habilidades técnicas envidiables, pero para acceder a la dirección general y tener éxito, éstas no son suficientes.

Asimismo, los CDO pueden llegar a despreciar a aquellas personas que consideran que no son lo suficientemente inteligentes, lo cual puede afectar negativamente a sus resultados. Hará falta que futuros estudios analicen las características que promueven (y las que no) el éxito de los CDO como CEO. Al mismo tiempo, se requiere investigación que informe sobre cuál es el impacto que tienen en distintos stakeholders, ayudando a que los directores de datos desarrollen mejor su función en el timón de las organizaciones.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Yarid Ayala, profesor investigador de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.