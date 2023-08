Ciberseguridad en la era digital: tres acciones que los empresarios deben tomar ahora

Por: Pedro Parra

En la era digital en la que vivimos, la ciberseguridad se ha convertido en uno de los temas más relevantes y urgentes que debemos abordar. Las empresas son objetivos constantes de los ciberdelincuentes que buscan acceder a su información confidencial, interrumpir sus operaciones comerciales o incluso extorsionarlas mediante ataques de ransomware.

Los costos asociados con estas brechas de seguridad pueden ser enormes, tanto en términos financieros como de reputación. Aún existen importantes desafíos en temas de ciberseguridad y, si bien, algunos de estos desafíos ya han sido correctamente identificados, existen algunos otros que aún no reciben la atención que deberían. Estas son tres acciones clave que los líderes empresariales deben poner en práctica como parte de su estrategia:

La ciberseguridad debe estar en la agenda de prioridades

El informe de EY: Prioridades para los Consejos de Administración de América 2023, resalta que el 64% de los Consejos de Administración está priorizando la gestión de ciberseguridad y privacidad de datos, ubicándola en el quinto puesto de su lista de prioridades. Sin embargo, es importante que los Consejos de Administración comprendan que la gestión de ciberseguridad debe realizarse a nivel estratégico y no solo como un asunto del área de TI.

Para lograrlo, el Board debe analizar y plantear los riesgos cibernéticos en las reuniones con los miembros de la alta dirección, dando mayor cabida al CIO o CISO, de ser el caso, así como integrar lineamientos de ciberseguridad desde el diseño de nuevas tecnologías, productos y acuerdos comerciales, creando en conjunto una estrategia clara y a la medida de la organización.

Presupuesto para ciberseguridad

El nivel de riesgos cibernéticos que enfrentan las empresas ha crecido exponencialmente, por ello esta área no debe de pasar desapercibida al momento de establecer prioridades, implementar estrategias y asignar presupuesto. Idealmente las empresas deberían invertir al menos el 10% de su presupuesto de TI en ciberseguridad, pero esto raramente ocurre en Latinoamérica, lo que demuestra que muchas empresas aún no comprenden que el componente de ciberseguridad es una variable que suma a la hora de alcanzar los objetivos de la organización, y que a veces las empresas creen que la ciberseguridad es un gasto grande, cuando no dimensionan el nivel de pérdida multimillonaria que pueden generar por una brecha.

Colaboradores y aliados como parte clave de la estrategia de ciberseguridad empresarial

En este sentido, el estudio de EY también evidenció que únicamente cerca del 40% de empresas en la región cumple con notificar a sus colaboradores sobre las pruebas rutinarias, los resultados y las acciones necesarias en los sistemas contra vulnerabilidades, así como los procesos actualizados en el trabajo remoto. Es aquí donde radica la importancia del factor humano para impulsar el proceso transformacional en las compañías, lo que implica reforzar la capacitación y comunicación con los colaboradores en general y contar con perfiles adecuados en ciberseguridad.

Además, las empresas deben mirar más allá y considerar a todo su ecosistema, por lo que la seguridad se extiende a sus socios, proveedores y asesores. De la misma manera, deben contar con un partner idóneo de ciberseguridad, un aliado que apoye los objetivos de negocio, ofreciendo talento especializado y tecnología de punta, pero también la capacidad de asumir riesgos generando menos preocupaciones y mayor protección.

La protección de los sistemas, las redes y los datos es esencial para salvaguardar la privacidad, la economía y la reputación. Una visión integral de este desafío ayudará a las empresas a construir un entorno en línea seguro y confiable.

Contacto:

Pedro Parra, socio de Consultoría en EY Latinoamérica, donde lidera equipos expertos en materia de ciberseguridad, quienes diseñan e implementan soluciones para clientes de múltiples industrias. Socio de Ciberseguridad, EY Latinoamérica.

