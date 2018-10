Cinco puntos a seguir este lunes en Wall Street

Investing.com.– Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay estar pendientes este lunes 15 de octubre en los mercados financieros.

1. Los futuros de EU apuntan a una caída de 3 cifras

Los futuros de Estados Unidos apuntan a una apertura a la baja mientras los inversionistas mantienen la cautela tras la brusca venta masiva de la semana anterior.

Se han achacado a muchos factores este revuelo del mercado, incluyendo las preocupaciones en torno al impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense y la cautela a la espera de la temporada de presentación de resultados.

Tampoco ayuda que Arabia Saudí haya doblado la presión sobre Occidente este domingo a causa de la desaparición de Jamal Khashoggi, residente en Estados Unidos y columnista del Washington Post, tras su entrada en el consulado saudí de Estambul el 2 de octubre.

A las 11:20 horas (CET), los descendieron 150 puntos o en torno a un 0.6%, mientras que los del se dejaron 18 puntos o un 0.7% y los del de tecnológicas bajaron 73 puntos o apenas un 1%.

2. El Bank of América arranca su semana de presentación de resultados

Una serie de componentes del presentan resultados esta semana, junto con una docena de empresas del 500, en lo que será la primera semana grande de presentación de resultados del tercer trimestre.

Los participantes del mercado estarán pendientes de las cifras de Bank of America (NYSE: ) que publica su informe a las 12:45 horas (CET). Los analistas han previsto un beneficio por acción (BPA) de . En el mismo periodo del año pasado el BPA era de 0.48 dólares y los ingresos de 5,340 millones de dólares.

