Circle K se disculpa por publicidad sexista

Circle K se disculpó vía redes sociales luego de que usuarios en Twitter se pronunciaran en contra del mensaje ‘sexista’ y ‘estereotipado’ de su campaña con motivo del Día de la Secretaria.

“Circle K ofrece una disculpa pública y lamenta profundamente el contenido publicado en redes sociales”, mencionó en un comunicado.

Aunque el mensaje principal de sus promocionales de condones, chocolate y vino era “Celebra con ellas como se debe con este combo ejecutivo”, la empresa alegó que nunca tuvo el propósito de “promover estereotipo alguno”.

El martes 16 de julio, a pocos minutos de la publicación, usuarios en Twitter expresaron su descontento, entre ellos la senadora Patricia Mercado y la diputada local en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega.

Ayer vimos una vez más una publicidad sexista que horas después fue retirada gracias a la fuerza de una ciudadanía que ya no deja pasar estas cosas. Reconozco a @CircleKMexico por la medida, pero hay dos elementos de este caso particular que me llevan a una reflexión:#Hilo pic.twitter.com/1BLU4xPg5u

— Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) July 16, 2019