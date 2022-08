¿Qué hay que saber antes de crear una empresa familiar? (Pt. 3)

Summer Redstone fue un exitoso empresario del entretenimiento con marcas como Paramount, CBS, MTV y Nickelodeon. Podría pensarse que un emporio de ese tamaño no correría peligro de desaparecer, pero la llegada del streaming puso en graves aprietos a Redstone. Una de las razones por las que su organización no enfrentó adecuadamente los cambios en el mercado fue la falta de un plan corporativo para la sucesión: siguió fungiendo como presidente ejecutivo hasta los 92 años, en 2007 hizo pública la discusión con su hija Shari por el futuro de la empresa e incluso declaró que no tenía planeada una sucesión porque él no iba a morir nunca. Fue hasta agosto de 2019 que la misma Shari Redstone tomó las riendas de la empresa y sigue luchando para no quedarse atrás frente a las grandes corporaciones que han ganado posición en su rubro, como Disney o Netflix.

El caso de Paramount es representativo de una serie de prácticas nocivas para una empresa familiar, y también muestra que, incluso compañías con gran fortaleza y prestigio están más cerca del peligro de la quiebra de lo que pudiera creerse. De acuerdo con el estudio “Situación y Progreso de las Empresas Familiares para lograr su Continuidad”, el 44% de las empresas familiares en México está en riesgo de desaparecer, una cifra alarmante. Si existe el interés de fundar una empresa familiar, deben considerarse las principales razones que pueden conducir al fracaso:

1. Falta de un plan de sucesión: de acuerdo con la encuesta “Gobierno Corporativo para la continuidad de la Empresa Familiar”, el 74 % de las empresas familiares en México no han desarrollado un plan de sucesión. Pasar la estafeta a una siguiente generación es un proceso que genera incertidumbre sobre el cambio en la toma de decisiones o la inestabilidad financiera de la familia. La única manera de hacer frente a estos temores es con un plan que permita al fundador y a los sucesores entablar un diálogo, unir la tradición de trabajo con la innovación y generar confianza en todos los líderes y colaboradores.

2. La empresa no ha buscado la institucionalización: toda organización debe estar familiarizada con los conceptos consejo familiar, protocolo familiar, asamblea de accionistas, consejo de administración, director general, gobierno corporativo, entre otros. Es indispensable establecer reglas claras para la contratación o incorporación de familiares en la empresa, la manera de administrar la compañía, el manejo de acciones y la sucesión, tomando en cuenta los aspectos legales relacionados con estas decisiones. La institucionalización es la respuesta a problemas como la confusión de los roles entre familia y empresa, o la sustitución de efectividad por afectividad.

3. Necesidad de profesionalización: El fundador y los integrantes de la familia que participan en la empresa necesitan habilidades en distintos ámbitos como la administración, contabilidad, marketing o finanzas. Buscar asesoría o formación profesional permitirá asignar puestos de acuerdo con el talento de cada participante de la familia y dará a estos un liderazgo basado competencias, capacidad, experiencia, profesionalismo, imparcialidad y el esfuerzo.

4. No se considera la planeación estratégica: Cuando una compañía alcanza la estabilidad, es importante reconsiderar los objetivos a largo plazo e implementar una estrategia que permita mejorar resultados y anticiparse a los riesgos. Una empresa puede alcanzar el éxito en el corto plazo, pero su continuidad depende de una planeación que contemple cómo adaptarse y anticiparse a los riesgos de un mercado cambiante, incierto, ambiguo y volátil. “El veneno más peligroso para el empresario famiiar es el sentimiento de logro. El antídoto es pensar qué se puede hacer para hacerlo mejor mañana”. Ingvar Kamprad

Conocer los riesgos y mitigar a los que se enfrenta la empresa familiar es un proceso fundamental; sin embargo, pocas organizaciones le dedican tiempo hasta que el riesgo se materializa y la saca del mercado. Recomiendo ampliamente buscar la asesoría de un experto en el tema, facilitando así el proceso de profesionalización de la empresa en fundamentales y estratégicos para su continuidad y sustentabilidad. “Estoy impulsando a los jóvenes para que sean empresarios de empresas sociales y contribuyan al mundo, en lugar de solamente hacer dinero. Hacer dinero no es divertido, contribuir y cambiar el mundo es mucho más divertido”. Muhammad Yunus y yo agregaría y además haces dinero.

