Cómo nos estamos comunicando en la era AMLO

El gobierno en cualquier pregunta vio un ataque, amenazas y sus respuestas fueron orientadas a contestar como cuando lo venía haciendo desde los últimos 18 años en campaña. Apenas empieza a normalizarse el sistema comunicacional de nuestro país, la novedad de la información de las “mañaneras” ya es absorbido por los medios y la ciudadanía sin mayor problema, poco a poco dejará de ser noticia y entrará en su sana dimensión con flujos de información normal.

El problema latente es la polarización que ha generado el estilo de López Obrador, pero además esto se ve magnificado porque los legisladores y algunos simpatizantes del partido en el poder, Morena, tratan de imitar sus declaraciones, por lo que hemos visto en las últimas semanas una serie de críticas a sus diferentes declaraciones en los medios lo que ha generado que en varios casos los critiquen y expongan fuertemente, a pesar del blindaje tuitero y de youtubers con el que cuentan, el cual ahora al parecer o no fue suficiente, o los dejaron solos para que aprendieran la lección.

Afortunadamente, el sistema comunicacional ya se está acostumbrando y absorbiendo la información matutina para convertirse en información normal sin generar sobresaltos, la vida del país empieza a llevar un camino en donde el foco de atención deja de ser las conferencias “mañaneras”, para sólo absorber, analizar y procesar los temas críticos y entrar en una nueva dinámica en donde la sociedad va a empezar a ser crítica sobre los excesos de poder y protagonismo. El punto de quiebre, a mi entender es la rechifla que se dio durante la inauguración del estadio de beisbol.

Ahora el gobierno tendrá que enfrentar las quejas de sus propias acciones y excesos contra el costo de su popularidad, antes de cerrar este articulo había dos temas que van a impactar, uno, la carta que se envió al Rey de España con una petición de una disculpa sobre la conquista y la rápida respuesta del gobierno español que no nos va a dejar bien parados y el otro tema será la nominación de seis embajadores sin ninguna experiencia diplomática ni en el servicio exterior, tristemente, se repite la nominación por amiguismos, lo que es normal en nuestro país, pero que la 4T había prometido que no pasaría nuevamente.

El gobierno ha mostrado no tener la sangre fría, ni el aplomo para aguantar estoicamente las críticas, sigue reaccionando como si estuviera en campaña, amenazando verbalmente a los críticos, y puede ser entendible, son muchos años en esa posición y con un poco más de cien días, no es fácil que la responsabilidad que implica ser gobierno y no solo para los que votaron por ellos, es importante entender el peso específico que tienen las minorías, las cuáles también tiene derechos, paga impuestos, son factor dentro de la economía y pues al final también son mexicanos.

