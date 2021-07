Compra de tecnología, inversión estratégica para las Pymes

A finales de 2019 se tenían registradas en México alrededor de 4.9 millones de Pymes, un año después, cerca del 20.81% tuvo que cerrar. Sin embargo, el INEGI prevé la recuperación del 57% de ellas, en particular las que tuvieron un acompañamiento tecnológico y restructuraron sus modelos de negocio.

Así, el uso de tecnología se ha convertido en una estrategia fundamental para el desarrollo y supervivencia de las Pymes, sin embargo, muchas de ellas aún lo ven como un gasto y no como una inversión, explicó Gerardo Ganado Vergara, gerente de ventas corporativas de MacStore, durante su participación en el webinar Compra de tecnología, ¿gasto o inversión para una Pyme?, que forma parte de The American Express Business Class Webinar Series by Forbes Latam.

Por ello, “en Macstore lo que buscamos es asesorar a ese cliente, acompañarlo con la mejor tecnología, ayudarlo a que elija el mejor producto, el que realmente cubra sus necesidades como negocio, sin que tenga que gastar de más”, dijo. Así, saber qué tipo de equipo necesita paramejorar sus procesos es fundamental para entender si la compra requerida se refleja como un gasto o una inversión.

Salim Bitar, Vicepresidente de Pequeñas y Medianas Empresas de Global Commercial Services para American Express México, mencionó que casi el 3% de las empresas aumentó la inversión en tecnología en los últimos 12 meses, según el Indicador Global de Gasto Empresarial de American Express, debido a que muchas de ellas tuvieron que cambiar la forma en la que operaban sus procesos administrativos o incrementar su presencia en áreas como el comercio electrónico.

Agregó que según cifras del Banco de México, en el primer trimestre de este año, 80% de las empresas de más de 100 empleados han utilizado financiamiento, el cual proviene de diversas fuentes: 66% de los proveedores, 36% de la banca comercial y 20% de la matriz o del corporativo

Explicó que el principal reto de las Pymes es el flujo de efectivo, de mantener finanzas sanas, pero desafortunadamente no todas tienen la oportunidad de obtener un buen financiamiento a la hora de comprar tecnología. Sin embargo, ya hay algunas opciones tanto del sector Fintech, como de empresas como American Express, quien recientemente anunció una alianza con Macstore para ayudar a las Pymes a adquirir tecnología de una manera rápida y sencilla, y con una buena asesoría.

“Tenemos la capacidad de ofrecer trajes a la medida para cada una de las empresas que se acerque a nosotros, ¿y qué estás ganando tú como usuario?, seguridad en todos los sentidos, gente capacitada y financiamiento. No te estás acercando a marcas desconocidas, sino a marcas que te darán seguridad para que tú puedas enfocarte en lo tuyo”, dijo Salim Bitar.

Javier Matuk, periodista y experto en tecnología, explicó que las Pymes deben perder el miedo a invertir en tecnología. “De repente como Pymes pensamos que necesitamos todo el dinero para hacer una inversión en equipo, pero afortunadamente hay opciones en el mercado como la que acabamos de conocer, a las que tú como Pyme que no sabe de tecnología, puedes acercarte”.

Sin duda, las pymes deben apostar por un nuevo enfoque en el que la compra de tecnología se entienda como una oportunidad de crecimiento, coincidieron los expertos.También es importante buscar opciones de financiamiento que vayan de la mano con los objetivos que se quieren alcanzar para llevar a sus empresas al siguiente nivel.