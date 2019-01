Con Peña Nieto, Pemex canceló compra de 700 carros tanque

Pemex Procurement International canceló la compra de 700 carros tanque que se usarían para transportar petrolíferos e hidrocarburos, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Desde el 23 de mayo de 2017, la empresa estatal canceló los contratos a un proveedor el primer lote de carros tanque, y que estaban a nombre de Pemex Refinación, contaron personas con conocimiento del tema.

El gobierno federal informó de la cancelación de los contratos cancelados contemplan el PPI-18-3-10436 y PPI-18-3-10437, a pesar de que la compañía había recibido el 23 de febrero de 2016 las primeras 15 pipas

El resto de los vehículos quedaron en espera ante las modificaciones de la norma DOT 111 a la DOT 11, lo que provocó cambios en el diseño de los vehículos como el espesor de placa, cuerpo y recubrimiento cerámica entre otras.

Pemex revisó los costos y, en consecuencia, el fin de los contratos, mientras que el proveedor pidió una solución alternativa para revertir el problema, pero su solicitud fue ignorada.

Durante su conferencia matutina de este 18 de enero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que tenía información de que en la administración priista se licitó la compra de 700 unidades.

“¿Sabían ustedes algo de eso, de la compra de las 700 pipas? ¿Y que se dio el anticipo y que no se regresó el anticipo y no entregaron las pipas? Pero todo, o sea, lo lamento mucho, por eso no tengo la menor duda que el principal problema es la corrupción”, comentó.

López Obrador agregó que se trata de entre 1,300 y 1,400 millones de pesos de contrato y un anticipode 400 mdp.