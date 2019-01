Créditos exprés no son la solución a la cuesta de enero, advierte Condusef

Notimex.- El gasto, a veces excesivo, de las fiestas de fin de año conllevan a afectar el bolsillo y padecer la temida “cuesta de enero”, lo que lleva a las personas a acudir a diversas instituciones para solicitar un préstamo, pero lo mejor es pensarlo dos veces para no caer con aquellas que ofrecen “créditos exprés”.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda a los usuarios tener cuidado y no dejarse engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito que ofrecen algunas empresas.

Asimismo, sugiere asegurarse de la identidad y el registro de la institución a través del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), en su portal.

El organismo señala que se debe evitar compartir información personal, contraseñas, NIP o cualquier otro dato de las cuentas y no realizar transferencias electrónicas o depósitos bancarios si no se está seguro de la correcta identificación de la entidad que otorgará el crédito.

En su blog alerta que antes de dar la comisión por “gastos de gestoría”, el usuario debe asegurarse de la viabilidad del crédito y antes comparar diversas opciones.

Además recomienda acudir a instituciones autorizadas y supervisadas como bancos, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos (Socap) e incluso la banca de desarrollo, entidades financieras que dan la seguridad de que si hay algún problema o inconformidad se puede presentar la queja ante la Condusef.

Muchas de las empresas que ofrecen “crédito exprés” no están debidamente registradas ante el Sipres, por lo que no están constituidas como instituciones financieras, por lo que esta Comisión no tiene facultades para atender reclamaciones en caso de algún incumplimiento, refiere.

