Mexican Power: para Kevin Kaarl ‘no hay que competir, sino ser compitas’ en la música

A sus 18 años, la música llegó de forma definitiva a un joven originario de Meoqui, Chihuahua. Kevin Kaarl estudiaba la escuela preparatoria y descubrió su gusto por hacer covers de canciones, un pasatiempo que compartía con su hermano gemelo, Brian.

Acompañado por una guitarra, las primeras letras comenzaron a emeger. Después de escribir varias que no llegaron a buen término, Kevin Kaarl encontró la primera creación que le satisfizo: “Baby Blue”.

El tema “Amor viejo” vino después y se convirtió en la primera composición que Kaarl decidió presentar en YouTube, y que hoy acumula 131 millones de streams en Spotify. “Como a los tres días, la canción comenzó a tener muchas reproducciones y a la gente le comenzó a gustar, y la compartía. Simplemente dije: ‘Vamos a seguir sacando canciones, para ver qué sucede’. A principios de 2019, llegó el álbum Hasta el fin del mundo”, el cual fue la tercera producción más escuchada en México en 2022.

“Con el tiempo, me he tomado muy en serio todo esto y me dedico 100% a esto de la música. Y cada vez que saco canciones, a la gente le gustan bastante; me siguen apoyando mucho y he llegado acá por eso: por la gente y por pura suerte, yo diría”, asegura, en entrevista, el cantautor y músico mexicano. Kevin considera que los apoyos para los músicos son escasos en el norte del país y está orgulloso de que su proyecto artístico prospere en México y otras latitudes.

“Lo he logrado de una forma independiente, sin tener que estar firmado con alguna empresa que pueda desviar la manera en la que se haga este proyecto. Entonces, poder hacer esto desde Chihuahua para mí es demasiado bonito y espero que muchas personas puedan continuar haciéndolo y no tengan que salir de la región en donde viven para sacar adelante su proyecto”, dice el artista de 22 años.

Mexican Power: para Kevin Kaarl “no hay que competir, sino ser compitas”

De junio de 2020 a junio de 2023 los streams mensuales de Kevin Kaarl se han incrementado 855%. Y ese mismo año, su álbum Paris, Texas apareció en la posición número cinco de la lista de “Top albums debut global”, que lo convirtió en el lanzamiento número uno en México.

Los éxitos no restan la sencillez del artista. “Como persona, siempre me he definido como la más tranquila y seria del mundo… He aprendido a socializar, porque antes era la persona más tímida del mundo”, dice Kevin, y reconoce que, como artista, es muy perfeccionista con su proyecto.

Para él, las colaboraciones con otros artistas son un distintivo de los mexicanos, y él mismo lo ha comprobado.

“Como dice un amigo: ‘No hay que competir, hay que ser compitas’. Por ello, es importante hacer amigos y ser capaces de entrelazarse. Es algo muy importante en la música, para no tener esa rivalidad que creen muchos que se debe de tener”.

En 2022, Kevin se presentó, por primera vez, en el Auditorio Nacional, y lo hizo con un lleno de más de 10,000 personas. Así comprobó que el folk alternativo, así como Chihuahua, se podían hacer sentir en grande con el sonido de su guitarra en pleno corazón de su país.

“Siento que de eso se trata gran parte de este género y de esta música: poder sacar lo que tú sientes y dárselo a la gente… y que lo interprete como sea”, asegura.