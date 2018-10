Confidencias | Para las joyerías el Buen Fin es ya una pesadilla

F

ujiFilm tiene previsto traer a México su línea de cosméticos en un lapso que va de tres a cinco años, la cual tiene su mayor mercado en Asia. La empresa de origen japonés es conocida por la fabricación de cámaras, equipos e insumos para el mundo de la fotografía, lo que la llevó a desarrollar poderosos antioxidantes que hacen que las imágenes duren más tiempo en el papel o en otras superficies. Estas innovaciones se implementaron en la industria de la belleza hasta que mediante nanotecnología las hicieron solubles en agua, con lo que fue posible crear cremas, maquillaje y productos para el cabello, entre otros.

tro cambio se alista en el Congreso de la CDMX: la Coordinación de Comunicación Social. Si bien Ella Grajeda busca la reelección en el cargo, su perfil priista le resta posibilidades y por ello un ajuste se daría antes de que acabe diciembre. Son varios los nombres que suenan para ocupar el cargo, como Salvador Guerrero, Paula Selene de Anda, Martha Cabrera, Roberto Candía y Xóchitl García. Nos cuentan que entre los dos últimos saldría el nuevo vocero del Congreso capitalino. Candía ya fue diputado y se encargó de la comunicación en la Secretaría de Obras; mientras que Xóchitl es cercana a Morena y no es mal vista por la Jucopo.

esulta que en el territorio donde Donald Trump tiene uno de sus bastiones de popularidad más fuertes, una empresa mexicana invertirá 20 millones de dólares en una planta de materiales de construcción. Se trata de RSTMEX, de Aguascalientes, que con su subsidiaria RSTUSA abrirá operaciones en Somerset, Kentucky. Con ello, la firma creará 100 empleos en una zona que ha sufrido la caída de la industria de carbón, su principal actividad. En dicho lugar RSTUSA ofrecerá su experiencia de construir casas pequeñas y resistentes al clima y la expectativa es crecer a 400 empleos en 2020.

uenas noticias, pues superada la incertidumbre sobre el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México -ahora en el T-MEC o USMCA-, el sector inmobiliario industrial se alista para recibir a empresas asiáticas y europeas que desean llegar a suelo mexicano. Así nos lo cuentan desde Coldwell Banker Commercial, quienes anticipan que sigue creciendo el interés por los espacios en las naves industriales en el país. Entre las que buscan un espacio para manufacturar en México se encuentran firmas de China, Alemania y Francia.

l Buen Fin se vende como el fin de semana más esperado del mundo, pero para algunos sectores ya es una pesadilla. Esto porque para comercios como el de la joyería, la temporada navideña iba del 15 de octubre hasta el 23 de diciembre, nos cuenta una fuente. Pero desde el Buen Fin la venta se para el 15 de octubre pues los clientes esperan las ofertas de esos días. Luego piden aguinaldos adelantados y se embarcan en compras de 12 a 18 meses sin intereses. En consecuencia, se gastan el aguinaldo y quedan con una deuda a un año, por lo menos, ya para diciembre no hay dinero y la venta baja.

erá en la primera semana de noviembre cuando podamos ver en México el primer smartphone con pantalla holográfica: Red Hydrogen One. Este dispositivo de diseño casi industrial, tosco, que nos lleva a pensar en algún instrumento usado por Batman, es obra de Jim Jannard, el creador de la compañía Oakley, que en los 90 fue mundialmente conocida por sus gafas y su ropa, y que ahora se ha lanzado al mercado de dispositivos móviles.

